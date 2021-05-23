带娃晒太阳，注意这3点才能晒得健康！

大家都知道，宝宝多晒太阳不仅能促进钙质吸收，还能增强体质有利于身体健康。但需要提醒各位父母注意的是，如果宝宝晒太阳方法不对，反而会危害身体健康。如何晒得正确晒得健康，请看下文。

1.晒太阳时间不宜过长

不少家长认为，春天阳光不强，多晒一会不会损伤宝宝娇嫩的皮肤。其实，春天的太阳紫外线含量也很高，长时间晒太阳不利于宝宝身体健康，容易出现皮肤干燥、粗糙、起红疙瘩等症状。

宝宝晒太阳的时间，应根据年龄的大小决定。宝宝年龄越大，晒太阳时间越长，从十几分钟逐渐增加至1～2小时。如果宝宝出现皮肤变红、出汗过多、脉搏加速等表现，应立马停止晒太阳，并喝一些白开水或者淡盐水补充身体内流失的水分。

宝宝选择晒太阳的时间最好是上午9-10时或下午4-5时。这两个时间段晒太阳，可以促进肠道对钙、磷的吸收，增强体质，有助于骨骼正常钙化。12-14时的阳光过于强烈，有可能会晒伤宝宝，不适宜带娃晒太阳。

2.适当给宝宝增减衣服

宝宝晒太阳时，应在做好保暖的前提下，将头、手、脚尽量裸露在外。请注意，晒太阳时一定要保护好宝宝的眼睛，建议给他带上遮阳帽，避免强烈的阳光直射宝宝眼睛。宝宝晒太阳时身上毛孔处于打开状态，晒完太阳后应及时添衣，以免感冒。

3.春季晒太阳要预防过敏

春季空气含有大量花粉和细菌，宝宝的免疫系统发育还不完善，受到细菌以及花粉、灰尘等侵袭很容易引发过敏，出现多种不适症状，比如，鼻痒、连续打喷嚏、眼红、眼痒、皮肤痒等。

春天带宝宝晒太阳，时间应控制在半小时内，减少宝宝皮肤受到伤害的风险。晒太阳前，家长要做好准备工作，提前给宝宝脸上身上涂抹保湿乳滋润皮肤。如果宝宝是过敏性体质，带宝宝外出前要做好防护，避免粉尘、花粉、动物皮毛等和宝宝直接接触。

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