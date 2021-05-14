口感顺滑细腻的奶油雪糕，做法简单，孩子爱吃~

今天分享一个超级简单的奶油雪糕的做法，不需要蛋黄就可以做出无冰渣，操作简单，关键是超级好吃，奶香浓郁，口感真的很顺滑，做了两种口味，芒果加奥利奥，不管大人小孩都很喜欢～

材料：

芒果550克，淡奶油100克（加入芒果中），淡奶油400克（打发用）糖40克。

做法：

1.芒果去皮切成小块，取出500克果肉放入破壁机中，加入100克淡奶油打成泥状放入冰箱冷藏半个小时。

2.淡奶油中加入糖打蛋器高速打至有纹路，倒入冷藏过的芒果泥，用打蛋器打至混合均匀，倒入雪糕模具中，盖上盖子放入冰箱冷冻4个小时以上。

3.剩下的奶油中加入奥利奥碎，翻拌均匀后倒入模具中，盖上盖子放入冰箱冷冻4个小时以上即可。

4.冷冻好的雪糕脱模即可，也可以外面加入一层巧克力脆皮。

小贴士：

1.芒果最好用那种没有芒果丝的。

2.冷冻的时间根据自己的模具大小和冰箱制冷程度调节。

你学会了吗？清凉解暑，奶香浓郁，隔壁小孩都馋哭啦~颜值还超高！

快点get起来吧~

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