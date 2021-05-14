牙科医生推荐，不伤牙的零食！家长快收藏

一提到零食，妈妈们就眉头紧锁，尤其是爷爷奶奶挑的零食，更是如遇大敌，分分钟娃的牙齿就要被毁了的节奏！

然鹅，零食就是小朋友们的最爱哇~

孩子的天性使然，必须得那么残忍吗？解决方法当然是有的，来看看牙科医生推荐的不伤牙零食，值得收藏：

♥ 教你挑到不伤牙的零食



零食作为正餐的补充，只要吃得对，一样有利于孩子的成长发育。那么，如何才能挑到健康、有营养、对牙齿损伤小的零食呢？

1.购买小包装零食

小包装零食既能给孩子解馋，又能限制零食摄入量。

2.不要买容易粘牙的零食

容易粘牙的食物会粘在牙缝中，也会导致孩子口腔中酸碱度不平衡，进而引发蛀牙，像维生素软糖之类的零食，就不要买了。

3.正餐没有包含或含量少的食物

正餐中没有的食物，可以通过吃零食来补充，比如吃水果、坚果等。

4.用高蛋白零食替换碳水类零食

蛋白质对牙齿的萌发、形成、发育、钙化发挥着重要作用，比如酸奶、牛奶、奶酪都很不错。

淀粉类零食，其中的碳水化合物会进入嘴中会转化为糖，让有害菌得以滋生。有牙医建议，可以用富含钙的食物对抗引发龋齿的细菌。比如让孩子吃奶酪，或者喝牛奶，这样这些食物中中大量的维生素D、磷酸盐和钙，可以降低口腔内酸碱度，从而平衡ph值，有效预防龋齿。

5.少糖食物

不管是大人还是孩子，选择零食时都要注意低盐、低脂、低糖。

（1）低糖

世界卫生组织指出，食品生产商不应在3岁以下婴幼儿食品和饮料中添加游离糖。儿童摄入的游离糖，应降至摄入总能量的10%以内，甚至降到低于5%。

世卫组织建议各国禁止的游离糖包括两种，一种是果汁和浓缩果汁，还有一种是添加到食物中的糖以及其他甜味剂，这就包括蜂蜜、糖浆、甜叶菊、阿斯巴甜、安赛蜜、糖精、三聚蔗糖等。

1-3岁孩子不能吃糖（游离糖），3岁以上孩子也应少吃糖。

（2）低盐

宝宝一岁前，不应在他的辅食中添盐，以免对他的肾脏造成损伤。宝宝出生后的前6个月，每天需要的盐不到1克，完全可以通过配方奶粉或母乳获得。7-12个月时，宝宝每天需摄取的盐在1克左右；1-3岁宝宝每天需摄取的盐在2克以下（相当于每天0.8克的钠），这是一天盐的总摄入量哦，不是零食中盐（钠）的摄入。

孩子饮食少盐、少糖、低脂，不仅可以让他保持清淡的饮食习惯，还能避免挑食、蛀牙、肥胖等问题。

大家在给孩子购买零食时，一定要注意查看成分表。诸如饼干、薯片等膨化食品、甜食、含糖饮料，都不建议给孩子当零食。

6.天然食物

维生素C是维护牙龈健康的重要营养元素，不妨给宝宝多吃些富含维生素C的水果，如橙子、哈密瓜、奇异果等。

胡萝卜、芹菜、豌豆等蔬菜也很不错，这类蔬菜含有大量膳食纤维，不但可以带走牙齿上一部分食物残渣，吃的时候还能刺激唾液分泌，平衡口腔内酸碱度。

♥ 牙科医生列出的零食黑白名单

1.零食黑名单

葡萄干、薯片、冰淇淋等甜品、加糖的果汁饮料、碳酸饮料、蜂蜜硬糖焦糖等糖果、太妃糖、软糖、蜜饯等粘牙食物。

2.零食白名单

（1）能加固牙釉质的坚果，比如核桃、葵花子、南瓜子等；

（2）有利于牙齿健康的奶制品，如酸奶、牛奶、奶酪等；

（3）富含维生素C的水果蔬菜，比如番茄、草莓、哈密瓜、彩椒、草莓、奇异果、橙子等；

（4）能带走食物残渣的蔬菜，花菜、胡萝卜、芹菜、豌豆等。

3.零食这样吃才健康

（1）减少吃含糖零食的次数；

（2）零食摄入量每天不得大于3次；

（3）吃完零食刷牙或漱口；

（4）零食和正餐间隔1.5-2小时为宜。

4.其他注意事项

宝宝萌出第一颗乳牙后，家长就要开始给他刷牙。

1-3岁孩子每天睡觉前要坚持刷牙，每隔6个月要去医院检查牙齿。

4-6岁孩子要及时涂氟，做窝沟封闭。间隔3-6个月做一次口腔检查。

7-12岁孩子应每隔6个月去医院做口腔检查，每年看一次正畸医生。

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