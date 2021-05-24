宝宝小屁屁护理方案，家长必看收藏！

天气越来越热了，如果宝宝小屁屁经常被捂着不透气，很容易患上红屁屁。今天就给各位家长分享一些正确护理宝宝小屁屁常识，快来学习一下吧。

纸尿裤没选对，宝宝会得尿布疹

宝宝小屁屁长时间处在闷热潮湿的环境之下，很容易患上尿布疹(也称“尿布性皮炎”)，情况严重时，会使宝宝皮肤发生溃烂。而纸尿裤选择不当或者使用不当会增加宝宝患尿布疹的几率。

因此，家长在给宝宝选纸尿裤时，一定要选择质地柔软、透气性好、吸水性强的纸尿裤，这样更有利于宝宝小屁屁健康。

加强女宝宝私处保护

女宝宝外阴发育还不完善，缺乏雌激素，阴道上皮抵抗力差，外阴受到感染的几率较高，一定要把私处和屁屁保护好。如果女宝宝得了外阴炎没有得到及时治疗，有可能引发阴道炎、尿道炎或膀胱炎等，家长一定要警惕。

不要给宝宝穿开裆裤

很多宝宝喜欢坐在地上，但穿开裆裤很容易使细菌钻进肛门引发感染。父母一定要用质量好、透气性佳的纸尿裤将宝宝的小屁屁完全包裹起来。家长平时要注意宝宝的私处卫生，饭前便后要及时给宝宝洗手，同时教育他不要用手摸自己的私处。

宝宝“红屁股”该怎么办？

宝宝有红屁屁，父母不能用热水和肥皂给他洗屁屁，更换纸尿裤后可以在患处涂抹鞣酸软膏或消过毒的植物油。如果皮肤发生糜烂，应及时带宝宝到医院就诊，接受专业的治疗和护理。

如何预防宝宝“红屁股”？

其实，只要家长做好预防工作，认真护理，就可以避免宝宝患上“红屁屁”。

第一，要给宝宝使用质地柔软，吸水性强、透气性好的纸尿裤。如果发现宝宝对纸尿裤过敏，要立即停止使用。

第二，如果给宝宝用尿布，选浅色布料，不要选深色的布料，特别是黑色或蓝色的新粗布。这种布料不容易吸水，而且容易造成宝宝皮肤破损。

最后提醒各位家长，一定要及时给宝宝更换纸尿裤和尿布，不要让宝宝的小屁屁长时间处于闷热潮湿的环境之下。给宝宝洗屁屁后，要及时擦干水分，保证臀部皮肤干爽。

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