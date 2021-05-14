春夏交替之时，小孩子最容易出现的三种不适

如今正值春夏交替之时，气温波动较大，如果家长护理不到位，宝宝很容易发生各种不舒服。今天小编就给大家盘点一下宝宝春夏之交的常见不适：

1.出汗多易中暑

天气炎热，太阳照射强烈，宝宝出汗增多，但他们的汗腺发育不完善，体内水分贮存量有限，流汗过多很容易导致脱水休克。

宝宝中暑时会有肤色发红，皮肤干燥发热、情绪烦躁、哭闹不止，呼吸及脉搏加快等症状。如果情况严重，还会出现昏眩、抽搐或昏迷等情况。

应对方法:

宝宝有中暑表现，家长要立即开窗通风，解开孩子衣物，并采取有效方法降低室内温度。如果宝宝中暑昏迷，应立即送医。

2.阳光强易晒伤

春夏交替之时，阳光照射越来越强烈，宝宝在户外玩耍活动很容易被晒伤。被晒伤后，孩子皮肤会发红，伴有刺痛和瘙痒感，有的宝宝感到不舒服还会哭闹。

应对方法：

宝宝6个月大时，妈妈就可以给他涂抹婴幼儿专用防晒霜了。带宝宝外出时，家长可选择防晒系数15-25的防晒乳液，每隔4-5小时给宝宝涂抹一次。

3.蚊虫叮咬

宝宝皮肤娇嫩，身体抵抗力差，被蚊虫叮咬后，有可能会出现发热等全身反应。如果不小心抓破脓包，还可能会带来感染问题。

应对方法：

不要带宝宝去蚊虫较多的地方玩耍。家中要注意保持干净卫生，不要有积水，减少蚊虫聚集。带宝宝外出时一定要准备驱蚊水。

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