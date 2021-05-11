夏季容易早产，孕妈咪要做好这些准备！

和普通人相比，准妈妈体温会偏高一些，在炎热的夏天更是需要注意防暑降温。但是，准妈妈毕竟是特殊人群，如果防暑纳凉的方法不正确，就很容易引发早产！因此，准妈妈一定要多加小心，做好相关的防护工作：

为什么在夏季容易早产？



主要是有以下三个原因：

1.腹泻高发期

因为天气炎热，食物容易腐败变质，再加上出汗多抵抗力降低，如果准妈妈不小心吃了不新鲜的食物就很容易发生腹泻。而腹泻严重，就可能会导致早产。

2.容易患妊娠期糖尿病

夏季有很多水果上市，有的准妈妈会吃大量的水果消暑解渴。其中，桃子、西瓜等水果就深受欢迎，但这些水果含有大量糖分，准妈妈吃得过多就容易患上妊娠期糖尿病，而妊娠期糖尿病易致流产或早产。

3.过于贪凉

夏天天气炎热，有的准妈妈洗澡时会特意调低水温，甚至用冷水洗澡。要知道，温差过大会刺激到子宫，进而引发宫缩造成早产。

准妈妈夏季如何避暑降温？记牢这几点

1.少用防晒霜

准妈妈皮肤较为敏感，更易被晒伤，夏天外出时一定要把防晒工作做好。很多准妈妈都会涂防晒霜，但这里育儿网编编还是建议大家少用些，毕竟有的防晒霜是含有铅的，你可以通过打遮阳伞、穿防晒服的方式来防晒。

另外，上午10点到下午16点是阳光强烈的时段，准妈妈外出时最好避开这个时间段。

2.注意饮食健康

夏天食物容易变质，准妈妈更要注意饮食卫生。食物从冰箱里取出后，一定要加热后才能吃。如果直接吃冰箱里取出的食物，很容易发生消化道感染，严重时有可能会引发早产。

此外，夏天体力消耗大，准妈妈一定要保持营养均衡摄入，注意饮食的多样化。提醒大家，补充营养要适度，吃太多高糖分水果或营养摄入过剩，都有可能导致“巨大儿”的出现，不利于日后顺利分娩。

3.多喝水

夏天出汗较多，需要及时喝水补充体内流失的水分。除了喝温白开外，准妈妈还可以适量喝一些绿茶或绿豆汤来解暑促消化。

可乐之类的碳酸饮料含糖量缴较高，不但有可能导致胎儿发育异常，还有可能增加妊娠期糖尿病的风险，建议准妈妈不要喝。

4.不要贪凉

准妈妈不要用温度过低的水洗澡，也要尽量少吃冷饮，不要在空调房待太长时间，更不要对着出风口直吹。

5.不要去商场纳凉

夏天气温较高，很多准妈妈会去商场、超市享受清凉。事实上，这种做法并不好。因为商场超市通常都会把空调温度设得很低，这种强冷气的刺激，有可能会引起宫缩，进而发生早产。而且商场内外有很大温差，一冷一热很容易让准妈妈患上感冒，影响母婴健康。

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