有这几类老人帮忙带娃，是你的福气！

现实生活中，大多数家长一天大部分时间都要忙于工作，只能由老一辈来照看孩子。如果你家老人是以下几类，那么就恭喜你啦，有这样的老人帮你带娃，就是福气哇~

1.性格开朗

对于孩子的性格养成，家长的影响非常重要。如果照顾孩子的老人性格开朗、乐观，会使孩子受到感染，有利于培养好的性格。在照顾孩子的过程中，老人注意孩子的礼仪教育，这对于孩子今后的素质提高有一定的好处。相反，如果老人性格阴郁、暴躁，对孩子性格的培养很不利。

另外，如果家庭氛围严肃、凝重，婆媳关系不佳，家中争吵不断，同样不利于孩子性格的养成，也不利于孩子安全感的建立，甚至会成为孩子长大之后的童年阴影。即使孩子年纪小，不具备语言表达能力，听不懂大人所表达的话语，但是家庭氛围以及大人的表情，孩子都是能够感受到的。

2.广交朋友

老人喜欢交朋友，对培养孩子的社会群体意识和语言发育能力也很有帮助。孩子的模仿能力很强，当老人与朋友们相处时，孩子会去模仿，从而学会与人交流的正确方法。

另外，经常带着孩子出去玩，能够使孩子结识到与自己同龄的小伙伴，提高孩子的认知能力。孩子也会享受这种玩耍和交流，有助于孩子的健康成长！

3.体力充沛

孩子天性好动，需要大人在身边紧紧看着，大人的一时疏忽就有可能导致意外的发生。这些都需要老人有一定的体力，才能应付活泼好动的孩子。

如果老人体力不佳或者腿脚不便，行动缓慢，看护孩子就是一件危险事，还是不要再让这类老人帮忙带娃好。

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