宝宝高智商的3个表现，好好引导~

有人说，“脑袋大的孩子聪明”，但事实上，已经有研究证实，智商高低与脑袋大小并没什么关系，不过高智商的孩子多多少少会有一些共同的表现。各位家长不妨来自测下，看看宝贝有没有下面这些表现，或许你的宝贝就有高智商天分，只要好好引导，未来一定会有所成就！

1.爱好拆家

一提到拆家，很多宝妈头都大了，孩子喜欢拆家居然跟智商高低也有关系？没错！

孩子活泼好动，喜欢拆家或者拆家里的各种机械，这说明他有一个想要探索世界的心。他对外界事物有自己独特的见解，想要通过拆卸的方式弄清其中的内在联系。事实上，这是孩子好奇心的表现，同时也是自我学习和自我探索的一种表现。

这样的孩子日后在生活和学习中，更容易会通过自己的方式找到解决问题的方法。所以说，家长千万不要认为孩子爱拆家是在添乱，这或许是孩子在开发自己大脑的潜力。

2.记忆力好

对于孩子来说，拥有强大的记忆力也是十分重要的。如果孩子记忆力很强，说明他的智力水平往往很高。人的大脑就像是一个储存器，每天经历的事情和会按照一定的规律贮存起来，需要时再提取出来，这就是“记忆”。人的记忆力是有差异的，有人记忆力强，而有的人容易健忘。

电视节目《最强大脑》大家看过吗？节目中邀请的嘉宾和挑战者不但拥有丰富的知识储备，而且记忆力强大，所以在面对问题时才能轻松解决。

由此可见，强大的记忆力是高智商人群的必备条件。

3.好奇心强

通常而言，智商高的孩子拥有更强烈的好奇心。而好奇心较强的孩子面对感兴趣的问题和事物时，会更深入地钻研其中的原理，更容易养成顽强、执着的性格和品质。

这样的孩子在学习过程中遇到困难，会表现出更强的耐心，在生活和工作中遇到挑战，也可以以平常心面对。因此，对于孩子来说，好奇心强是一件好事。

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