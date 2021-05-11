小pp呵护指南，家长快收藏！

如今天气是越来越热了，又到了红屁屁的高发期，如何呵护好宝宝的小屁屁，就需要爸爸妈妈做好功课啦！下面，育儿网编编就给大家分享几个要点，赶紧记下来：

尿布or纸尿裤？



不少家长用旧床单和旧衣裳给小孩当尿布，认为这样做不仅能够节省一笔开支，而且旧布柔软、吸水性好。

然而事实上，尽管你觉得这种旧布柔软，但宝宝肌肤娇嫩，对他来说旧布就很粗糙。毕竟，旧衣服旧布经过多次清洗会将布表面的绒毛洗掉，质地会变得粗糙。如果用这种布料擦拭宝宝的屁屁，很容易造成宝宝肌肤损伤。所以，不要再使用旧布给宝宝当尿布。

正确做法：如果你一定要用尿布的话，建议选择质地柔软、吸水性强的新棉布给宝宝当尿布。或者，就直接给宝宝穿纸尿裤。给宝宝购买纸尿裤时，要选购质地柔软、吸水性和透气性良好的纸尿裤，以免对宝宝的屁屁造成伤害。如果给宝宝更换新品牌的纸尿裤，要注意过敏反应。

清洁宝宝屁屁的注意事项



许多家长认为，给宝宝擦屁屁是一件简单容易的事。其实对于宝宝来说，擦屁屁可有很大的学问。如果家长擦拭的方式不正确或者力度不当，会让宝宝感觉不舒服，甚至引发哭闹。如果清洁方式不当，很可能导致宝宝发生细菌感染引发疾病。所以，家长一定要重视给宝宝擦屁屁这件小事。

第一，不要用尿布给宝宝擦拭屁屁、肛门。尿布上的尿液和粪便会刺激宝宝稚嫩的肌肤，而且尿布摩擦皮肤会让宝宝感觉很难受。

第二，不要用废纸给宝宝擦拭屁屁，这样容易导致交叉感染。

另外，家长给宝宝擦屁屁时，一定要注意力度，动作轻缓，不要伤害到小屁屁。

正确做法：给宝宝更换纸尿裤时，要用干净整洁，质地柔软的湿巾擦拭小屁屁，然后用温度适宜的水进行冲洗，避免细菌滋生引发感染。给宝宝擦屁屁时要控制好力度，动作要轻柔缓慢，决不能过度擦拭，让宝宝肌肤受损。给宝宝擦拭屁屁的确是一件小事，但它事关宝宝的身体健康，家长们一定要引起足够的重视。

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