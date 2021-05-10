遇到这几种情况，千万别换奶粉，否则孩子会受罪！

奶粉喂养的家庭常常会对自家奶粉产生深深的怀疑：

孩子拉肚子了，看来要换奶粉！

孩子湿疹了，看来得换奶粉！

孩子吐奶了，必须得换奶粉了！

啥啥都是奶粉的锅！其实，奶粉还真不能瞎换，否则会对孩子产生不利的影响，尤其是宝宝有以下几种情况时：

宝宝有这几种情况，别急着换奶粉！

1.突然不喝奶

宝宝突然不肯喝奶，不要急着换奶粉，而是应该先找到原因。看看你的宝宝到底是“挑奶型”、“恋奶型”还是“挑瓶型”？要找到具体原因采用适当方法进行应对，纠正不良的喂养习惯，宝宝就能恢复喝奶。

宝宝突然不肯喝奶，有可能是进入了生理性厌奶期，这种情况也不要太担心。首先，应观察宝宝的睡眠情况和精神状态是否有异常，如果一切如常，就不要太纠结奶量了，不要去强迫宝宝喝奶。

另外，父母要给宝宝营造一个良好的喝奶环境，通过适当安抚、使用舒适的喂奶姿势让宝宝安心进食。

2.吐奶

几乎每个宝宝都会发生吐奶，而且和母乳喂养的宝宝相比，奶粉喂养的宝宝更容易吐奶，特别是那些出生后就一直喝奶粉的宝宝。新手父母育儿经验不足，常常因喂奶过急、喂奶姿势不当、没有选对奶嘴等原因让宝宝吸入大量空气，进而引发吐奶。

宝宝发生吐奶，不要忙着换奶，正确的方法应采用半卧位、坐喂等姿势，让宝宝保持“头高脚低”的姿势，避免吐奶。另外，不要让宝宝饿极了才喂奶，以免吃的太急，来不及吞咽导致吐奶或呛奶。宝宝喝奶后，别让他立即平躺，而是将他竖抱起来轻拍后背，拍嗝来避免吐奶。

3.拉绿便

对宝宝而言，拉绿便有多种原因，常见的就多达十几种，比如铁元素吸收不完全、没有吃饱等。可不能因为宝宝拉绿便就觉得奶粉有问题，盲目给他换奶粉。

如果孩子拉绿便了，可以先观察下大便性状，如果呈条状或软糊状，没有血丝、黏液和泡沫的话，且宝宝精神活泼，饮食如常，生长发育正常，家长就不用担心，更没有必要换奶粉。随着宝宝月龄的增长，消化功能逐渐发育成熟，这种情况也会消失~

4.奶粉不容易溶解

影响奶粉溶解性的因素有很多，比如水温、奶粉的颗粒大小、原料、营养配方等等，而奶粉的溶解性怎么样并能不作为奶粉品质优劣的判断依据。比如，水温过低、奶粉颗粒过小或过大，都会影响奶粉的溶解性。而奶粉中乳清蛋白含量高的话，冲泡时还容易产生泡沫。

想要提高奶粉溶解性，在冲奶粉时可以用双手来回搓奶瓶，或者用搅拌棒慢慢搅动奶液，也可以稍稍提高水温，帮助奶粉溶解。

5.纯属跟风从众

如果是因为跟风从众，急着换某品牌奶粉，我劝你也冷静一下。毕竟每个宝宝的体质不同，别人家的宝宝喝这款奶粉好，不见得自家宝宝适合喝这款奶粉。父母要掌握宝宝的生理特点，比如味觉敏不敏感、肠胃道功能如何等，选择适合自家宝贝的奶粉。

确实需要换奶粉的几种情况

当然，有些情况需要换奶粉了，宝妈们也不能大意：

1.到达一定年龄段

宝宝到达一定月龄，就需要更换相应阶段的奶粉，比如，0-6个月喝1段奶粉，6个月以后喝2段奶粉，一岁后喝3段奶粉。

不同阶段的奶粉，是根据相应月龄的饮食结构和生长发育的需求进行营养配比的，随着段位的增加，奶粉中蛋白质比例有所增加，而碳水化合物、脂肪的比例有所减少。

大宝宝尽管可以喝低段位的奶粉，但不同阶段奶粉的营养配比存在一定不同，建议还是选择相应段位的奶粉为好。当然，如果你的宝宝身体不适应下一段位的奶粉，则可以继续吃本段位奶粉，要根据宝宝的实际身体情况来决定。

2.乳糖不耐受

如果宝宝喝奶粉后每天大便次数8-10次，久治不愈，非感染性，病程大于两周，大便呈蛋花状或稀水状，便中有泡沫或奶块，散发出酸臭味，就要考虑到乳糖不耐受的问题。建议要及时带宝宝去医院检查，如果测试结果证实宝宝乳糖不耐受，应给他吃无乳糖奶粉或者服用乳糖酶来解决。

3.生长发育迟缓

宝宝喝一款奶粉后，有肠胃道不适或喝奶量下降等情况，并且持续时间超过一个月，已经严重影响正常的生长发育，比如身高体重不达标、不长肉等，有可能是奶粉不适合孩子，应及时更换。

4.乳蛋白过敏

宝宝喝奶后出现腹泻、腹痛、便中带血、腹绞痛、严重腹胀、烦躁不安、呕吐（吐奶）、哭闹等症状，任一症状长期都没有好转，有可能是乳蛋白过敏导致。建议立刻带孩子去医院做过敏原测试，如果确认是乳蛋白过敏，要在医生指导下给宝宝吃氨基酸奶粉或深度水解奶粉。

最后提醒大家，宝宝吃一款奶粉后，孩子吃得好、精神佳、长得棒、排泄正常，说明这款奶粉非常适合宝宝，无需进行更换。特别是在宝宝一岁前，宝宝肠胃道功能还没有发育成熟，频繁换奶很容易引发肠胃不适。建议在半年内，换奶粉次数不要大于2次。如果奶粉确实不适合宝宝，饮用后出现一系列症状，或者到了相应月龄，再根据实际情况给他换奶粉。

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