把握住这几个关键期，让宝宝智力水平高人一筹！

为了让宝宝更聪明伶俐，很多家长做了各种尝试来促进他的智力发育。其实，宝宝出生后他的智力发育会经历几次飞跃，只要把握好这几个关键期，就能让他受益终生哦~

5周

宝宝出生五周左右，身体各个器官迅速成熟起来。比较明显的变化是，宝宝开始在哭闹时流泪，用微笑表达开心情绪，时不时观察和聆听，会被气味和动静所吸引，对外界的兴趣大增。

这个时候，家长不妨多刺激宝宝的各种感官，来刺激他的大脑发育。比如目光交流、肌肤相亲、跟宝宝说话等等。还可以在墙壁上贴上色彩鲜艳的图画，或者给宝宝看五颜六色的图书，来培养宝宝的视觉。

8周

一般，宝宝直到8周大左右才会发现周围环境是不统一的，而且是由活动的具体东东组成。他们对于突然提高的声音、刺眼的光线、身体突然下坠等新奇的体验会感到害怕。而妈妈的抚触和安慰可以帮助宝宝建立安全感，消除恐惧心理。

大家带娃时，要增强宝宝各种生活体验，从而促进他的大脑发育。另外，宝宝生活环境发生改变时，最好有一个过渡。比如增加家人出现在宝宝面前的次数，或者让妈妈再照顾一段时间，同时注意减少或避免环境的不良刺激。

12周

这个月龄的宝宝发现了动作，还认识了某些活动的过程。正他们能够控制自己的行为，get了一些本领，比如会咯咯笑，发出尖叫，并咿咿呀呀试图和他人交流。

这个阶段是训练宝宝自主学习，自主接受饥饿的重要时期。大家可以带宝宝看绘本，最好让他自己翻书，而你用宝宝能理解的语言让他懂得哪些是好的，哪些是坏的，并记住一些故事情节。

19周

宝宝19周左右时，除了会用手抓握物品外，还会翻动或转动物品，并且会用眼睛注视物品的移动轨迹。这个阶段的宝宝对世界充满好奇心，什么东西都想放在嘴里尝一尝。

大家不要因为担心宝宝会抓伤自己，就给他戴手套。这样做会束缚住宝宝双手，影响宝宝手指正常活动，不利于触觉发育的正常发育。

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