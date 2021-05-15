给BB晒太阳有学问，你晒对了吗

最近，阳光明媚，温度适宜，十分适合带着宝宝外出晒太阳。晒太阳能够让宝宝获得更多维生素D，促进钙质吸收，有利于骨骼的健康发育，对软骨病、佝偻病也能够起到一定的预防作用。那么，带宝宝晒太阳有哪些讲究呢？看完下文你就明白了。

晒太阳的时间段

带娃晒太阳，最佳的时间段是8时至9时、16时至17时。11时至16时这个时间段阳光中的紫外线强烈，会损伤皮肤，不宜带娃晒太阳。

宝宝晒多长时间太阳，要根据宝宝年龄大小和对阳光的反应而定。刚开始只晒十几分钟，之后循序渐进慢慢增加时长。请注意，宝宝每天晒太阳的时间最长不要超过两小时。

带宝宝晒太阳的过程中，父母要时刻观察宝宝的反应，如果宝宝有皮肤变红、出汗过多、脉搏加速等表现，应立即停止晒太阳并及时给他补充水分。

晒太阳的注意事项

带宝宝晒太阳的时候不需要给宝宝戴口罩，以免影响晒太阳的效果。宝宝晒太阳时，应尽量将皮肤暴露在外，让肌肤享受阳光的沐浴。

晒太阳主要是晒手、脚以及背部，爸爸妈妈一定要保护好宝宝的脸部及眼睛。脸部和眼睛受到阳光的直射，很容易导致脸部干燥、损伤视力健康。对此家长需要引起足够的重视，避免宝宝的眼睛和脸部受到阳光的直射。

宝宝晒完太阳后，毛孔处于打开的状态，需要及时添衣，以免进入潮湿或者阴冷的房间内时吸收潮气，引发感冒。

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