这些行为会降低孩子抵抗力，别再做了！

宝宝经常生病，是怎么回事？其实，出现这种情况有可能是你的育儿方法出现了问题，导致宝宝体质较弱，抵抗力差。下面给大家盘点2个会影响宝宝抵抗力的行为。

不停给宝宝劝饭

有的家长担心，宝宝吃的少营养会跟不上，就总是劝他多吃一点。实际上，这样的做法是不可取的。宝宝胃容量有限，家长不停地喂有可能会导致宝宝肠胃负担加重，抵抗力下降，影响身体健康。

育儿网建议：

1.饮食结构均衡合理

宝宝有挑食、偏食等不良饮食习惯，家长需要及时予以纠正。日常饮食要合理搭配，蔬菜、水果、肉类、奶类、粗粮都要给宝宝吃。想要宝宝拥有强健的身体，一定要让他摄入全面充足的营养。

2.吃饭时间要固定

宝宝晚饭时间不可过晚，不能让她吃完饭就直接上床睡觉，以免加重肠胃的负担引发积食。家长要合理安排宝宝吃饭的时间，每天的吃饭时间尽量固定在同一时间段内。

3.宝宝饮食适量

给宝宝自主吃饭的空间，不要一味劝饭。

长时间让宝宝待在室内

不少家长认为，宝宝外出会把身上弄脏，或者担心户外空气不新鲜，便让他长时间待在室内。其实，这样做是不科学的，会影响宝宝的身体健康和正常发育。

宝宝健康成长需要进行适量运动，运动可以锻炼宝宝四肢力量和肢体协调能力。另外，带宝宝外出，还可以增强宝宝适应温度的变化能力。

如果让宝宝长时间待在室内，反而会导致抵抗力降低，变得更容易生病。

育儿网建议：

最好每天让宝宝外出活动一定时间，2-3个小时为宜，具体根据当天的天气状况决定。带宝宝外出活动时，不要将他包裹得于严实，要把脸部和手部露在外面。让阳光直接照射在宝宝皮肤上生成更多维生素D，促进体内钙质吸收。

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