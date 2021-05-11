孩子不会社交？这样能帮ta告别社恐

作为家长，我们自然是希望孩子能够性格开朗，广泛结交好友，拥有自己的社交圈，生活得更加充实。但是生活中，有一类孩子性格相对内向，不愿意结交朋友，总是显得不合群，让家长也不知道怎么办才好。

其实，想要提高孩子的社交能力也不难，重点是先从原因着手，让我们继续往下看：

孩子为什么不会社交？原因大盘点

孩子性格胆小，人际交往能力差，其背后的原因大致有以下几点：

1.曾受到身心创伤

有的孩子性格孤僻不愿和人交往，有可能是因为以前和他人玩耍时受到过伤害，而这件事让孩子难以释怀。为了避免自己再受伤，孩子就会通过拒绝和人交往的方式保护自己，导致性格越来越孤僻，在人际交往上非常被动。

2.父母干涉过多

有的家长为了孩子“好”，就会去过分干涉孩子的交友权利。这些家长认为孩子难以看清人性，因此容易“交友不慎”，不愿意让孩子跟穿得不好，或者学习成绩差的同学交朋友。担心这些“差孩子”会带坏自家孩子，也会会影响到自家孩子的学习。孩子长此以往地被干涉，自然也就不愿意去社交了。

有的孩子甚至拒绝参加任何集体活动，总是一个人自己玩。这样既不会遭到父母的阻止和干涉，又能让自己拥有一个安静自由的空间。

3.自身性格问题

从医学角度来说，孩子性格内向、孤僻，是受到父母先天遗传所影响，但孩子出生后，性格也会受到父母教育方式和生活环境的影响。

比如，父母对孩子抱有很大期望，经常用吼叫的方式教育他，从来没有想过孩子被骂后的心情。长此以往，孩子非常害怕父母，父母的压力使他喘不过气来，性格也会发生改变，社交能力也变得越来越差。

因此，孩子在学校学习时，会因为自身性格原因不敢和同学交流沟通，其他同学也因孩子性格内向而忽视他的存在，导致孩子不合群、被人孤立。

如何培养孩子的人际交往能力？

家长发现孩子不合群，内心很难受，可不知道该如何培养他的社交能力。下面给大家推荐几个好方法，快收藏起来！

1.教会孩子沟通的礼仪

沟通礼仪对孩子能否扩大社交圈有很大影响，家长一定要认真培养他这项技能。和孩子交流时，父母要注意观察孩子的言行举止。

有的家长发现孩子和自己交流时，不敢看自己的眼睛，两只手总是动个不停，这时候家长要告诉孩子，这些行为不能有，这是不尊重人的表现。

这样孩子会对沟通礼仪逐渐重视起来，时刻注意自己的言行举止，社交能力也会逐步提高。

2.经常和孩子聊天

不少父母工作忙，常常没时间陪伴孩子，更别说培养他的社交能力了。面对这种情况，父母每天都要抽出一些时间陪孩子交流聊天，告诉他外面的社交情况，使其了解外界的社交情况。

另外，爸爸妈妈可以给孩子布置一个小任务，比如要求孩子每天早晨主动和同学老师问好。久而久之，孩子的胆子就会慢慢变大，逐渐学会沟通技巧和方式，人际交往能力也就变强了。

3.以孩子的名义举办聚会

家长还可以以孩子的名义举办一个聚会，让孩子主动邀请老师和同学一起来家里做客。请注意，家长要控制好聚会时间和次数，以减轻孩子的心理和社交压力。

孩子的记性都很好，即使和同学一起玩耍的时间不长，也可以记住玩耍的内容和沟通方式。通过一次次聚会，孩子经常和同学们一起交流玩耍，社交能力和沟通技巧也会逐渐提高，很快就会被其他孩子所接纳，也就不会再被孤立了。

最后提醒大家，只有找到孩子不合群的真正原因，才能采用正确方法提高他的社交能力，让孩子主动交朋友，拥有自己的“朋友圈”。

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