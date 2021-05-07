这几类女性更容易快速生产，有你吗？

大家都在同一个产房待产，为什么有的人很快就生出来了，为什么有的人却要苦熬几天几夜才把孩子生下来？其实，这跟你的身体特点有很大关系。以下几类女性就很容易生孩子，赶紧来看看，有没有你：

1.二胎准妈妈

妈妈有过生育史，第二次分娩往往比第一次更轻松。她们有过宫缩的经历，生娃时间往往会更快一些，和第一次分娩相比更容易一些。

2.骨盆较宽的准妈妈

民间有句话：“屁股大好生养”，这里说的屁股并不是人们常说的敏感部位，而是骨盆。妈妈顺产时，胎儿需要经过骨盆才能顺利娩出。

妈妈骨盆较小，胎儿往往不容易出来，有可能发生难产，威胁母婴生命安全。但妈妈骨盆大的话，胎儿就更容易出来，他人可能需要好几个小时，而她却能很快生出宝宝。

3.孕期体重增长合理的准妈妈

怀孕期间，准妈妈吃的比以前多，这是正常现象。但有的准妈妈担心自己营养跟不上，就暴饮暴食，不但让自己变得很胖，还给身体带来很大的负担。

准妈妈在孕期一定要保持科学均衡的饮食，做好体重管理，这样分娩过程会更顺利。

4.经常参加运动的准妈妈

生孩子是需要消耗妈妈很大的体力。而经常参加运动的准妈妈比不运动的准妈妈体质更好，体力更充沛，生产过程也更顺利。

分娩过程需要妈妈通过宫缩等一系列收缩作用提供产力，这样孩子才能顺利诞生，因此只要身体条件允许，准妈妈应该坚持运动，让自己拥有更健康的身体。

小提醒：

准妈妈能不能顺利分娩，和胎儿也有一定关系。因此，准妈妈要定期去医院做孕检，保障自身和宝宝的健康。

最后祝愿所有准妈妈都能生出健康又聪明的宝宝！

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