男子为直播打赏，竟将怀孕伴侣打死

据雅虎新闻网报道，去年12月2日，俄罗斯一名网红在直播过程中为了得到打赏，竟殴打怀孕女友，还让她站在零下10℃的阳台上，最后导致女友身亡。日前，法院对这起案件做出判决，这名网红仅仅被判了6年监禁。

为了打赏，在直播中对女友施暴

据了解，这名网红名叫斯坦尼斯拉夫·雷谢尼亚克，现年30岁，事发当天，雷谢尼亚克在某视频平台直播时，一名网友给他发私信称，只要他殴打28岁的女友瓦莲季娜，就愿意打赏给他1200美元（约合7761元人民币）。

为了获得这笔打赏，雷谢尼亚克在直播中开始殴打女友，还向她身上泼了一盆水。接着，他不顾对女友的呻吟和苦苦哀求，将她赶到室外，逼其站在零下10℃的阳台上。随后，雷谢尼亚克继续和粉丝继续互动，15分钟后他前去阳台查看情况，发现女友已经没了知觉。

抱着尸体继续直播，女友几天前刚宣布怀孕

发现女友没了呼吸，雷谢尼亚克并没有停止直播。只见他不停摇晃女友的身体并大叫道：“拜托，赶紧跟我说话，我真的好担心，天哪，我感觉不到她的心跳了。”面对镜头，他痛哭流涕。

之后，他才拨打急救电话呼叫救护车。急救人员赶到现场，发现瓦莲季娜已经离世。据了解，就在被害前几天，瓦莲季娜还在社交媒体上高兴地宣布怀孕了。

被害人死于脑外伤和脑出血，涉案男子只被判6年

经过初步尸检，法医认为瓦莲季娜是被活活冻死的。但接下来的尸检结果却表明，瓦莲季娜死亡的主要原因是颅脑外伤和脑出血。

据悉，雷谢尼亚克在案发后被警方逮捕。警方表示，如果雷谢尼亚克被判有罪，将面临15年监禁。出人意料的是，2021年4月29日，法院对这起案件做出判决，雷谢尼亚克只被判处有期徒刑6年。

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