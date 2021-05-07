吃药后还能喂奶吗？今天就给你讲明白了

哺乳期间，难免会有个头疼脑热的情况，宝妈们可就要纠结了：到底要不要吃药呢？吃药吧，怕影响奶水伤害宝宝；不吃药吧，又怕病得严重，把身子拖垮。到底该怎么办才好鸭？今天，我们就请来专家，好好谈谈这个问题，请接着往下看：

药物会进入奶水吗？

会。

经过口服、静脉或肌肉注射等方式，药物会进入到妈妈体内，会通过血液循环进入到母乳中。因为药物自身的结构和性质差异，进入母乳中的量也会有所不同。一般而言，母乳中的药物只有一小部分会被宝宝吸收，通常不会给宝宝带来太大的伤害。

妈妈吃药为何会影响到宝宝？

妈妈吃药使宝宝发生不良反应，主要原因是宝宝生理功能还没有发育成熟，无法排出或代谢药物，导致药物集聚在体内而引发。

所以，哺乳期妈妈服药，不仅要考虑药物本身的副作用，还要考虑宝宝大小。

哺乳期用药的几大原则



妈妈在哺乳期服药，一定要遵医嘱，了解药性，以免乳汁变成药汁。简而言之，哺乳期妈妈用药要遵循以下五个原则：

1.选择疗效较好，且半衰期短的药物。

2.服药时，尽量使用最小的有效剂量，不要盲目加大服药剂量。

3.喂奶后马上服药，并推迟下次喂奶时间，就能让宝宝避开血药浓度的高峰期。

4.因病情需要，如果确实需要服用慎用药物，那么就一定要在医生指导下服药，同时密切留意宝宝的身体情况。如果该药物对宝宝的安全性没有定论，就不要给娃喂奶，改用奶粉喂养。

5.不要服用禁用药物，如果病情需要一定要服用，就应停止喂奶。

总之，妈妈在哺乳期服药并不一定会影响到孩子。要不要吃药，要根据具体情况合理判断，为了宝宝的健康，建议宝妈最好去医院就诊，听听医生的建议。

哺乳期用药等级

最后，再来说说，哺乳期用药等级。一般来说，哺乳期用药可以分为五个等级，下面就来具体了解一下

L1：最安全

相关研究表明，此类药物不会给准妈妈带来什么副作用，或副作用不会增加。而且，药物不会给宝宝带来伤害。因为这些药代谢很快，很难进入乳汁，即使进入人体，也很难造成威胁。

L2：较安全

有关此类药物的研究证明其对宝宝没有威胁，而且有关药物危险性的研究证明也不多，并未发现它们有害，所以也能放心服用。这些药物的特点是代谢速度快、被人体吸收的量少，导致的不良反应也很小。

L3：相对安全

关于此类药物，相关的研究并不多，服药后可能会有不良反应，但是不会有生命危险。服用这些药物一定要仔细考虑，听从医生的建议，并且控制好使用量。

L4：可能有风险

有研究证明这些药物存在着一定的风险。但如果情况危急的话，服用这些药可以救命。请相信医生，他们在用药前会权衡利弊综合考虑。具体怎么做，请听从医生的安排。

L5：一定有危害

大量研究都表明，这些药物会给妈妈和宝宝带来明显伤害，使用此类药物弊大于利。

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