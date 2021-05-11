这2个新生儿“问题”，真不是事儿!

宝宝出生后，家长往往都比较紧张，出现一点异常都会很焦虑。但其实，宝宝在刚出生的这段日子里身体需要适应这个全新的世界，难免会有点“状况”，而这些状况往往都不是问题，我们就来看看比较常见的2个现象：

便便奇形怪状

宝宝出生后，便便形态多样，有的糊状，有的呈条状，有的呈黄绿色，大便中稍有些奶瓣等等。其实，这些大便都是正常的现象。不少家长发现宝宝便便形态不一，就担心他肠胃功能不好。实际上，只要宝宝饮食良好，精神活泼，生长发育速度正常，家长无需过度担心。

但如果，大便有出血，或者呈白色、黑色的话，家长需要及时带宝宝到医院就诊，并做粪常规检查，查清大便不正常的具体原因。

长痤疮

情况一：新生儿痤疮可以自愈，不用担心

新生宝宝脸上有小红疙瘩，且疙瘩顶部有一些白色的小泡泡，说明他有可能患上了新生儿痤疮。新生儿痤疮通常出现在宝宝出生后一周内，症状持续一到两个星期就会消失，爸爸妈妈不用过于担心。

情况二：痤疮有破溃，要及时处理

宝宝身体器官发育不成熟，免疫力差，痤疮发生破溃要及时带他去医院接受专业的治疗，以免局部皮肤感染导致全身感染。提醒家长注意的是，宝宝出现痤疮不要擅自给宝宝使用药物，以免刺激宝宝的痤疮，不利于康复。

原因：激素水平变化导致新生儿痤疮

其实出现这种现象，是因为宝宝在子宫里受母体激素水平的影响，出生后体内仍有母体激素残留，导致内分泌出现短暂的紊乱，从而引起新生儿痤疮，是正常的生理现象。

温馨提醒：宝宝患痤疮后，家长每天要用蘸有温水的毛巾给他擦拭脸部，保持皮肤的干净清爽，这样更有利于痤疮的恢复。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)