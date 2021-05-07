记住七要诀，让宝贝远离红屁屁！

使用纸尿裤方法不当，很容易导致宝宝臀部皮肤受到细菌感染，引发红屁屁。下面分享一些护理宝宝臀部的正确方法，赶紧收藏起来吧~

护理宝宝小屁屁的七要诀

1.给宝宝换纸尿裤时，要用质地柔软的湿纸巾轻轻擦拭小屁屁，以免给皮肤造成二次刺激。

2.宝宝有轻微红屁股，家长可以给他涂抹护臀膏。如果情况严重，要及时带他到医院就诊。

3.给宝宝清洗臀部后，要及时擦干皮肤上的水分，保持小屁屁干爽。

4.宝宝排便后，要把残留在屁股上的屎尿擦干净。给女宝宝做清洁时，应从前往后的顺序进行擦拭。女宝宝尿道短，如果不按照正确的顺序擦拭，很容易导致细菌感染，引发尿路感染。

5.带宝宝外出活动，家长要随身携带湿纸巾。万一宝宝在外排便，可以及时解决问题。

6.不要选择深色的布给宝宝当尿布，用质地柔软的布当尿布较为适宜。宝宝具备自主控制大小便能力后，可以让他穿满裆裤。

7.引导、锻炼宝宝进行排尿训练，帮助他养成良好的大小便习惯。

还有一点需要注意，不要让小屁屁长时间处于闷热、潮湿的环境之下，以免增加宝宝得尿布疹得几率。

如果你还使用尿布，有几点需要提醒你：

1.换下来的尿布要及时清洗，不要存放时间过久，否则很容易导致细菌滋生。

2.尿布上有粪便时，应先将粪便用刷子刷掉再清洗，并且清洗时要用干净的自来水。

3.尿布洗干净后要放在太阳下曝晒，使其经过太阳紫外线的充分照射，从而达到杀菌消毒的作用。干净的尿布要叠放整齐，注意防尘和防潮。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)