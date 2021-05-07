碧根果葡萄干面包，早餐吃它活力一整天！

现代人生活和工作的节奏越来越快，什么样的早餐才能满足忙碌的上班族，那一定是既可以节省时间，又可以提供充足的营养和能量，不妨试试这款碧根果葡萄干面包。面包的制作方法并不复杂，提前备好，作为早餐主食，可以为你开启活力的一天！

【材料】

主料：面包粉340g，细砂糖60g，牛奶160g，全蛋液70g，酵母4g，黄油40g，盐3g。

配料：碧根果20g，葡萄干20g。

【准备】

碧根果掰碎，葡萄干用清水泡软，擦干表面水分。

【做法】

1.全部材料采用后油法揉成光滑面团，放置温暖处进行一次发酵；

2. 面团发酵至2倍大，一次发酵结束；

3. 将面团均分3份，排气揉圆；

4. 面团表面筛一层粉，放入发酵篮；

5. 在温暖湿润处发酵1小时左右；

6. 将发酵好的面团倒扣入烤盘中，烤箱180度预热后将面包放入中层，烤约25分钟。

【心得分享】

1.一次发酵要足够充分，这样面团才富有弹性；

2. 也可以根据个人喜好任意造型；

3. 烘烤时间供参考，根据面团大小及自家烤箱火力灵活调节。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)