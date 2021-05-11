瘦身减脂就吃它：微波葱香鸡腿

鸡肉富含蛋白质，脂肪含量却很低，所以很适合瘦身减脂的朋友。过程简单到无需赘述，只需提前将鸡腿腌制入味，再用微波炉加热几分钟就可以吃啦，绝对是肉食爱好者的至爱。不知大家有没有感觉到，当色彩丰富的时候，人的心情会自然地开朗起来。所以，我们在做好的鸡腿周围装饰一些配菜，看起来赏心悦目！

材料：

主料：鸡腿2个。

配料：香葱3棵、姜1块、黄瓜1截、小番茄6个。

调料：生抽15ml、蜂蜜10ml、盐1茶匙、黑胡椒粉1/2茶匙。

准备：

葱切段，姜切片。

做法：

1. 将葱段和姜片放入料理机；

2. 加入生抽、盐、蜂蜜和黑胡椒粉；

3. 充分搅打成糊状；

4. 鸡腿放入盆中，加入搅好的调料糊，用手将调料糊尽量均匀涂抹在鸡腿上，盖上盖子或覆上保鲜膜，放入冰箱中腌渍4小时以上，使鸡腿入味；

5. 腌制好的鸡腿取出，放入微波炉可用的盘中，高火加热4分钟后取出翻面，再烤4分钟出炉，装饰配菜即可。

心得分享：

1. 葱的用量可以根据个人的口味决定；

2. 腌制越久，鸡腿会越入味，可以提前一晚腌制；

3. 如果不追求卖相，可以在鸡腿上划几刀，更易入味；

4. 如果不用微波炉，也可以用煎锅将鸡腿煎熟。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)