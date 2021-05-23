孩子爱吃手，当心会变丑！

宝宝到了口欲期，会经常把能抓到的物品往嘴里塞，其中最常见的物品就是他自己的手指。宝宝吃手不但可以消除烦躁、不安、紧张等不良情绪，还能增强自我感知能力。但如果孩子长大了，依然有吃手习惯，就有可能会影响脸部的正常发育，拉低颜值，爸妈一定要警惕起来哦。

口欲期

口欲期是每个宝宝都会经历的正常阶段。处于这个阶段的宝宝很喜欢吃手，嘴巴是他生活的中心和兴趣的中心，也是他探索世界的手段之一。

口欲期结束后还吃手，当心会变丑

宝宝在口欲期吃手是正常的生理现象，家长无需制止，以免影响他的正常发育。

在2-3岁的宝宝中，有33%的宝宝仍保留着吮吸手指的习惯。不过家长也不用过于担心，这个年龄段的宝宝吮吸手指仍可以看作是正常的生理活动，等到宝宝4-6岁时，这种行为会慢慢减少，直至消失。

如果宝宝6岁后仍然喜欢吮吸手指，那么家长就要引起重视了。6岁以上的宝宝吮吸手指是一种不良习惯。长时间吮吸手指，会影响宝宝的颌骨发育，阻碍牙齿的萌出，影响上下前牙之间的接触。

另外，长期吮吸手指会影响鼻腔正常发育，导致上颂骨前突，加重了错合崎形程度，宝宝日后更加难以矫正。

不良口腔习惯也会导致颌骨发育畸形

不良的口腔习惯也是导致颌骨发育畸形的重要原因，下面给大家介绍一下：

1.咬唇习惯

宝宝处于萌牙期时，经常咬嘴唇会对牙齿产生压力，不利于牙齿的正常萌出，很可能会导致牙齿出现错合畸形的情况。

有的宝宝生气或犯错误时常常会咬咬唇动作，久而久之既有可能会养成咬唇的习惯。经常咬上嘴唇，有可能会导致前牙反合，下颌向前突出；经常咬下嘴唇则会导致上前牙突出，下颌后缩，上嘴唇会变得厚而短，呈张开状态，牙齿外露。

2.舔牙习惯

宝宝处于萌牙期和换牙期时，很容易养成舔牙的坏习惯。这种坏习惯会增大舌肌对牙齿的作用力，导致局部牙齿倾斜，出现牙间隙，严重时形成反颌。如果同时舔上下牙，则形成双颌前突。

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