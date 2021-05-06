产后伤口护理指南，宝妈必看！

无论你是选择顺产还是剖腹产，都会给身体带来不同程度的伤口，如何正确处理这些伤口，帮助身体尽快恢复？这其中也有不少学问。下面这份指南，建议每一个待产妈妈都好好收藏：

√ 剖腹产和顺产，都会留下伤口



1.剖腹产

剖腹产会在妈妈肚子上留下一道手术切口。根据术式的不同，切口有腹膜外、纵切、横切等几种。现在通常采用下腹横切式剖宫产，这种术式不但损伤相对较小，而且瘢痕美观。

但不管采用那种剖腹产术式，都需要切开七层再缝合七层，唯有层次对和整齐，伤口才能恢复得好。

2.顺产

顺产留下的伤口通常有两种情况：

第一种情况是，分娩时宝宝头部或先露部位冲撞，导致私处组织受伤，不过这种伤口较小，有时候，为了止血有可能需要缝合一针，产后可以自行愈合，不用特别护理；

还一种情况是阴道撕裂伤，这种伤口又大又深，在临床上根据伤口大小和损伤组织的不同，分为一度裂伤、二度裂伤和三度裂伤。或者是会阴侧切留下的伤口，容易引发细菌感染，需要好好护理。

√ 产后伤口如何让护理？

1.剖腹产的伤口护理

由于剖腹产手术的伤口范围较大，伤口完全恢复大概需要4-6个星期。

（1）每天都要检查腹部切口情况，并给伤口消毒。产后一个星期内，每天测量体温2次。如果妈妈感觉身体不舒服，应适量增加体温检测次数。

（2）在生娃后要经常散步。散步对妈妈尽早恢复肠胃系统功能有很大帮助。

（3）产后两个星期内，伤口忌碰湿。妈妈可以采用湿毛巾擦浴的方式清洁身体。恶露若没有排净，就不能盆浴。

2.顺产的伤口护理

（1）保持大小便通畅，排便后要清洁外阴和肛门。另外，要经常更换内衣内裤和卫生垫。

（2）平常睡觉或卧床休息时，要选择无伤口的方向，选择相应的侧卧位睡姿，以免恶露流到会阴伤口，造成刺激。

（3）注意外阴的清洁。从生娃后的次日起，用10%的洁尔阴液对外阴进行冲洗或擦洗。每天洗两次，直至伤口拆线为止。如果感到伤口疼痛、肿胀，要及时去医院就诊，通常也可用50%硫酸镁热敷或用95%酒精纱布湿敷。

√ 产后伤口发炎该如何处理？

剖腹产伤口发炎，应根据伤口情况再决定如何处理。如果伤口发炎面积较小，可在医生指导下服用抗生素药物进行治疗；如果伤口发炎面积较大，除了服用抗生素药物外，医生还可能会进行伤口扩创手术，增加换药次数，及进行后续伤口的重新缝合手术。

顺产伤口出现疼痛、硬结、肿胀等不适症状，妈妈应在医生指导下服用抗菌素进行治疗，并使用1:5000高锰酸钾温水对伤口进行坐溶浸泡处理，每天浸泡两次，每次浸泡10-15分钟。也可以请中医师开具解毒、散热、散结的中药，将中药煎液后清洗伤口会有很好的疗效。如果家里条件允许，可以用台灯进行局部理疗，但理疗时一定要注意不要被烫伤了。

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