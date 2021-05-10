二手烟有多伤娃？没你想的那么简单！

有的家长有抽烟的习惯，经常在家吞云吐雾。而吐出的烟雾就是二手烟，如果被宝宝吸进肺中会严重损害他的身体健康。那么，宝宝吸入二手烟会有哪些危害呢？如何让宝宝远离二手烟呢？今天我们就来深度研究这个问题：

二手烟对宝宝的危害

1.引发哮喘

环境污染最大的受害者，就是年幼的小宝宝。宝宝新陈代谢旺盛，需要吸入更多空气，很容易将空气中污染物吸进肺里。再加上宝宝免疫力较差，自我保护能力差，免疫功能不健全，身体更容易遭受污染物的伤害。

家长在家抽烟，会使宝宝被动吸入二手烟，有可能导致孩子患上幼儿猝死综合症、气管炎、肺炎哮喘、耳部炎症等疾病。有研究表明，父母在螨虫较多的室内吸烟，宝宝患哮喘的几率更高，特别是爸爸妈妈都有抽烟习惯，孩子患相关疾病的几率远大于不吸烟家庭的孩子。

2.增加患脑膜炎风险

宝宝经常接触二手烟，会增加患脑膜炎的几率。英国研究人员为了找出被动吸烟与侵入性脑膜炎球菌病之间的关系，回顾了十几项相关研究后发现，5岁以下宝宝长时间接触二手烟，患侵入性脑膜炎球菌病的几率高于正常情况的的两倍以上。如果妈妈在孕期抽烟，宝宝患侵入性脑膜炎球菌病的几率显著增加，超出正常情况的三倍以上。青少年和婴幼儿中受到脑膜炎球菌感染，导致细菌性脑膜炎，其中百分之二十的患者会死亡，约六分之一的患者在被治愈之后也会留下各种后遗症，比如神经系统和行为紊乱等。

所以，家长一定要足够重视。宝宝在家中时，一定要给他营造无烟环境，保持室内空气畅通，空气清新，远离二手烟的环境，保护好宝宝。

避免宝宝吸入二手烟的正确方法：戒烟+避开

1.家长有烟瘾，抽烟时一定要避开宝宝，或者到室外抽烟，不要让宝宝吸入二手烟。

2.为了保证宝宝健康成长，有抽烟习惯的家长一定要戒烟。长时间吸烟的人身上会残留有有害物质，不利于宝宝的身体健康。

3.多带宝宝到绿化好、空气清新的公园散步，远离人员嘈杂，烟瘾不断的人群，避免宝宝吸入二手烟，这样对宝宝身体健康更有利。

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