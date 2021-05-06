这样刷牙错得离谱，别教给孩子！

对于孩子来说，拥有一口健康又整齐的牙齿非常重要。这不仅和宝宝的颜值有关，还关系到他的口腔健康。父母是宝宝的第一老师，宝宝通过模仿父母掌握各项技能，如果宝宝从父母那里学会了错误的刷牙方式，很可能会损伤自己的牙齿健康。以下这些刷牙误区爸妈一定要避开，不要教给孩子哦！

误区一：用冷水刷牙

在日常生活中，很多家长喜欢用凉水刷牙。实际上，冷水会刺激牙龈以及牙齿，导致牙齿敏感的人牙齿酸痛。另外，牙膏中的主要成分是摩擦剂和氟化物，37摄氏度是让这些有效成分发挥作用的最佳温度。用冷水刷牙，对牙膏里有效物质活性的发挥没有任何效果。

温馨小提示：

宝宝牙齿脆弱又敏感，不建议让孩子用冷水刷牙，以免出现牙齿敏感、疼痛等不适症状。让宝宝使用温水刷牙较为适宜，水温不要过热也不要过凉，以免影响牙齿健康。

提醒各位父母，不管是在教宝宝刷牙还是自己刷牙，最好使用37℃左右的温水。

误区二：横向刷牙

曾有相关调查研究表明，有90%的人都采用横向刷牙的方式，只有10%的人是顺着牙齿的生长方向竖着刷牙。其实，横向刷牙的方式是错误的。横向刷牙不但会磨损牙釉质，还不能起到清洁牙齿的作用。宝宝牙齿脆弱，牙龈稚嫩，横向刷牙有可能导致牙齿根部楔形缺损、牙龈损伤、牙本质敏感。

温馨小提示：

正确的刷牙方式是顺着牙齿的缝隙竖着刷。父母在教宝宝刷牙时，一定要引导宝宝用正确方法刷牙。如果宝宝有横向刷牙的习惯，一定要及时纠正。

正确的刷牙对于宝宝的口腔健康十分重要，家长一定要引起足够的重视！以上这些刷牙的常见误区爸妈一定要避开哦！

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