掌握4个育儿小技巧，孩子少生病

宝宝免疫力低下，就会更容易生病。因此，提高免疫力对宝宝来说十分重要。今天小编给大家介绍几种提高宝宝免疫力的小技巧，爸爸妈妈赶紧学起来！

1.不要吃得过饱–避免脾胃负担过重

宝宝的生长发育需要摄取很多营养物质，妈妈千万不能让宝宝吃的过多。宝宝消化功能发育还不成熟，吃过多的食物会加重宝宝肠胃的代谢负担，导致消化系统紊乱，引发积食、腹痛、胃肠炎、消化不良等疾病。

2.抚触–改善宝宝的血液循环

妈妈给宝宝做抚触，不仅能增强宝宝安全感，还有助于神经系统发育。经常给宝宝做抚触，可以促进宝宝的身体发育，改善宝宝血液循环，增强免疫力。另外，做抚触有助于身体对食物的消化与吸收，降低宝宝哭闹几率，有助于改善他的睡眠质量。因此，家长要经常给宝宝做抚触哦！

3.不必过于干净–形成免疫记忆

如果给宝宝创造一个无菌的环境，反而不利于宝宝的身体健康。有的家长天天使用消毒液对家居环境进行全面消毒，想要避免宝宝遭受病菌感染。实际上，这种做法并不可取。家中过于干净，不利于宝宝产生抗体，反而会影响抵抗力提高，甚至有可能引发过敏或者自体免疫失调。

4.多喝温白开–保持黏膜湿润

宝宝内所含水量则约为70%-75%，所以水分对于宝宝十分重要。黏膜是宝宝抵挡病菌侵袭的重要防线，而多喝水能够使黏膜保持湿润，有助于增强免疫力。所以家长需要注意给宝宝补充水分，给他喝温白开，不要喝含糖的饮料哦！

以上就是有关提高宝宝免疫力的小技巧，希望能够帮助到各位家长。提高宝宝的免疫力对于保证宝宝健康成长十分重要，家长们需要引起足够的重视，陪伴宝宝共同成长！

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