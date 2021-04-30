辅食能冷冻吗？可以给宝宝吃吗？

辅食自然是现做现吃最好，但现实情况是，辅食做好了，宝宝吃得并不多，还剩下不少，该怎么办？是倒掉or冷冻，相信很多妈妈都会纠结。

辅食到底能不能冷冻？可不可以给孩子吃？冷冻后的辅食还有营养吗？针对这个问题，育儿网小编也是做了大量功课，发现很多专家大神的答案都是“yes！”今天小编就把这份功课梳理一下，大家赶紧来做笔记吧~

Δ 辅食能冷冻吗？

儿科医生崔玉涛就认为，辅食可以冷冻！只要保存方法正确，辅食在冷冻过程中就不会发生问题。

Δ 可以冷冻的辅食都有哪些？

可以放在冰箱里冷冻的辅食一般是是菜泥、肉泥等。肉泥制作起来比较繁琐，妈妈可以一次性多做一些放在冰箱里保存。

注意，有的肉类如果本身已经不是很新鲜了，最好少冷冻几天。辅食加热后如果宝宝还是没有吃完，剩下的就丢掉，不能再冷冻了。

Δ 冷冻辅食可以保存多久？

通常而言，冷冻的辅食在低于18℃的环境中可以保存很长时间，尽管如此但辅食冷冻最好不要超过10天。解冻后的辅食不能再次冷冻，宝宝吃不完就要倒掉，不要再冷冻。

Δ 冷冻的辅食含有亚硝酸盐吗？

冷冻的视频含有钠硝酸盐，但妈妈也不用太过担心这一点，因为辅食在烹饪过程中，高温不但会将食物中大部分细菌杀死，还会破坏形成亚硝酸盐的还原酶。

而且，冷冻的环境会抑制细菌的繁殖滋生。所以妈妈们在加热辅食时，务必要消毒烹饪工具，这样才能保证宝宝的饮食安全~

Δ 冷冻辅食后，营养会流失吗？

冷冻辅食并不会导致辅食中的营养成分流失，大家可以放心解冻做给宝宝吃。

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