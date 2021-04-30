宝宝感冒了！有这些情况，建议看医生

又到了感冒的高发季，很多小朋友都感冒了。感冒虽然是小毛小病，但有些情况还是要去看医生的，今天我们就来详细说一说：

宝宝感冒的症状

宝宝感冒后，症状有轻有重：

如果是轻度感冒，一般精神状态还比较好，会有打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、低烧、轻度呕吐或腹泻、轻微咳嗽等症状。鼻粘膜多会充血水肿，分泌物也会增多，咽喉略微发红，颈部或颌下淋巴结可能会轻度肿大。

如果是重感冒，则会有头疼、呕吐、咽喉肿痛、畏寒、食欲不振、精神萎靡等表现，还会发烧到39℃以上。

宝宝感冒后，一般多久能康复？



80%-90%的感冒都是病毒感染造成的，10%-20%的感冒则是由细菌感染引起。而0-1岁的宝宝抵抗力较低，免疫系统还没有发育完善，也就比较容易患感冒。

通常而言，感冒会持续7-10天，小宝宝有时会持续两个星期左右。其中，咳嗽是最晚消失的症状，通常会持续几个星期。

宝宝有这些情况，建议看医生

如果孩子感冒有以下几种情况，建议看医生：

1.月龄不满3个月；

2.行为发生变化，如易怒、反应迟缓、烦躁等；

3.呼吸困难或呼吸急促；

4.眼睛发红并有分泌物；

5.有耳朵疼、耳朵流水、抓耳朵等耳部感染症状；

6.感冒3天后仍有发热症状，并且体温高于38.5℃；

7.流鼻涕或鼻塞症状持续2个星期，还未改善；

8.长时间不肯吃东西或者进食困难。

如何让宝宝远离感冒？

感冒病毒无处不在，但做到以下几点可以减少宝宝患感冒的几率：

1.不要带宝宝去人员较多、空气不流通的地方。在家的时候，要经常开窗换气，保持室内空气清新。

2.经常给宝宝换衣服，将宝宝衣服上、手上的细菌病毒等及时清洗干净；

3.爸爸妈妈要教会宝宝正确洗手的方法，经常洗手，是预防感冒最有效的方法。

4.按时接种流感疫苗。

5.保持饮食均衡，经常带宝宝外出锻炼身体，提高身体素质。

6.告诉宝宝，出门玩耍或玩玩具后，不要用手摸自己的口鼻。

TIPS：宝宝洗手的正确方法

先把双手打湿，接着涂抹肥皂液或肥皂，然后双手揉搓15秒以上，再用流动的水把双手完全冲洗干净，最后擦干双手。

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