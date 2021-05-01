宝宝晒太阳有学问，晒不好等于白晒！

春天是宝宝生长发育的黄金期，适当晒太阳对宝宝的生长发育好处多多。但带娃晒太阳也是有讲究的，如果晒太阳方法不正确，反而会损害宝宝的身体健康。下面就跟着小编一起来学一学晒太阳的正确方法吧！

1.选择正确的时间段

带宝宝晒太阳，选择合适时机十分关键。现在是春夏交替之时，上午8点-10点和下午4-5点是带宝宝晒太阳的最佳时间段。上午8点-10点阳光中的红外线强，紫外线偏弱，能够促进宝宝的新陈代谢；下午4-5时晒太阳，能够帮助肠道更好地吸收钙、磷等物质，促进宝宝骨骼正常钙化。中午11点到下午4点阳光强烈，不建议带宝宝太阳。

2.控制晒太阳的时间

宝宝皮肤娇嫩，不能在阳光下晒太长时间，晒太阳时长最好控制在半小时内。长时间在阳光下暴晒，会使宝宝感到不适，出现皮肤干燥瘙痒等问题。随着宝宝年龄的增长，晒太阳的时间可以逐渐变长。第一次带宝宝晒太阳，晒几分钟就好，之后再慢慢增加至半小时。

3.注意增减衣物

带宝宝晒太阳，让他穿的跟平常一样多即可。宝宝感到闷热或者身上有汗，要及时给他脱衣。宝宝晒完太阳后，要及时给宝宝添加衣物。宝宝晒太阳时身上毛孔全部张开，回到室内有一定的温度差，如果不及时添衣很容易导致宝宝吸收潮气，有可能诱发感冒。

宝宝晒太阳时，父母一定要密切关注宝宝的冷暖情况，及时帮他添衣减衣哦~

4.做好防晒工作

带宝宝晒太阳，防晒工作也十分重要，不然宝宝有可能变成一个“小黑人”，甚至晒伤稚嫩的肌肤。晒太阳前，家长要帮宝宝涂抹婴幼儿专用的防晒霜。另外，遮阳帽、太阳镜或遮阳伞也必不可少。

5.适当让宝宝裸露皮肤

不少家长在带宝宝晒太阳时，为了避免感冒常常把他包裹得很严实。但宝宝这样晒太阳，有可能达不到预期目的。正确的做法是，根据当天的气温和天气状况，适当将宝宝的皮肤暴露在外，前提是一定要做好暖和工作。

最后要特别提醒家长注意的是，一定要避免阳光直射宝宝的脸部及眼睛，以免伤害到双眼。

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