送你六个锦囊，助你实现母乳喂养~

母乳营养价值高，是宝宝最好的口粮，其实，只要妈妈做好这几点，就可以轻松实现母乳喂养：

1.增加喂奶次数，不要攒奶

很多妈妈认为，奶水越攒越多，并非如此。乳房会根据宝宝需求产奶，如果妈妈长时间不喂奶，就会导致产奶量下降。而妈妈频繁给娃喂奶，经过宝宝吸吮刺激，乳房的产奶量会不断增加。因此，妈妈要经常给宝宝喂奶，增加喂奶次数，千万不要攒奶。

2.合理食用汤水

宝宝出生后，很多老人会熬煮各种高汤，除了给妈妈补充营养外，还是为了让妈妈分泌更多母乳哺喂宝宝。事实上，这种做法是是不可取的。汤水过于油腻不仅会影响妈妈的正常消化吸收，还有可能堵塞乳腺，妨碍母乳的正常分泌。建议哺乳期妈妈保持饮食营养均衡，荤素搭配，坐月子期间喝些清淡的汤水为好。

3.及早开奶

妈妈在分娩后的半小时就可以给宝宝喂奶。及早让宝宝吮吸，可以刺激乳汁分泌，让母乳越来越多。再说，宝宝吸吮的第一口初乳营养价值很高，有利于提高宝宝免疫力。

4.适当按摩疏通乳腺

乳腺是传送乳汁的通道，如果乳腺不通畅，就引发积奶。积奶不但会造成妈妈乳房胀痛，还会影响正常的母乳喂养，积奶时间久了，还会引发乳腺炎。

妈妈在喂奶后，要及时用吸奶器将乳汁吸出。如果患上乳腺炎，妈妈要及时就医。

5.注意喂奶姿势

有的妈妈在喂奶后出现乳头皲裂情况，这有可能是妈妈喂奶姿势不正确造成。此时要及早调整喂奶姿势，让宝宝正确吸吮。

想要顺利哺乳，试试上面这几种方法的同时，还应保持心情愉快，这样对母乳分泌更有利。另外，再提醒下各位，喂奶时要双乳交替进行，以免导致两边乳房大小不一。

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