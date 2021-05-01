辅食黑名单，这6种都上榜！

宝宝出生后，肠胃功能仍在发育中，随着月龄增加，肠胃功能也变得越来越强，到了6个月大时，宝宝就可以开始吃辅食了。但为了宝宝健康，如果宝宝还不满一岁，那么以下这些食物千万别给他吃：

1.鲜牛奶

1岁以内宝宝不能喝牛奶。这个年龄段的宝宝肠胃非常娇弱，难以无法消化牛奶中的营养物质，喝牛奶反而会影响食欲，给肠胃造成负担。

2.过于生硬的食物

过于生硬的食物也不要给宝宝吃。宝宝肠胃还未发育完善，过硬食物会导致消化不良，引发腹泻或是腹痛、积食、便秘等问题。

1岁以下宝宝要多吃易消化的新鲜蔬果，饭菜必须煮熟后再吃；妈妈在制作食物时最好以软糯为主，注意营养均衡。

3.巧克力

巧克力所含的咖啡因会刺激神经，让人过于兴奋。宝宝吃巧克力变得难以入睡，或者半夜惊醒哭闹。另外，巧克力含有大量脂肪，含热量高，会影响宝宝正常消化功能，不利于正常生长发育。因此，不建议妈妈给1岁宝宝吃巧克力。

4.精制糖

不要吃精制糖（红糖、冰糖）。吃糖过多会导致宝宝龋齿，影响胃口甚至养成不良的饮食习惯。另外，含糖成分食物吃的过多，会使宝宝减少其他食物的摄入量，引发营养不均衡。平时吃糖太多，糖分会转化成脂肪存储在体内，导致宝宝体重上升，不仅如此，宝宝血糖过高也会影响健康。

5.含盐食品

1岁以内宝宝不适合吃含盐食品。这时候宝宝肾脏还未发育完全，含盐食物会给肾脏造成负担，引发泌尿系统异常。含盐食物摄入过多，还会影响宝宝身体健康。除了宝宝吃的辅食不能额外加盐，家长还要保证零食也不能含盐。

腌制食物也不要给宝宝吃。食物经过长时间腌制，里面含有大量亚硝酸盐，不仅影响宝宝正常代谢，还有可能致癌。

为了宝宝健康，家长不可给他吃以上这几种食物。添加辅食时，家长要按需添加，让宝宝健康成长。

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