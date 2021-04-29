五一带娃出游，备用药清单，应急处理！

难得有个小长假，是时候带宝宝出门玩啦~但带孩子出去玩耍，难免会因为环境变化出现个头疼脑热、腹泻发烧、或者磕磕碰碰，流血受伤等等。

因此，宝爸宝妈们可要提前做好准备，育儿网编编就给大家整理一篇【宝宝出游常用药清单】，让你在宝宝不舒服时可以不慌不忙，应对自如：

1.感冒发烧

常用药物：布洛芬、退热贴、体温计

带娃去外地旅游，气候变化可能比较大，再加上游玩疲累，宝宝就容易感冒发烧。当宝宝感冒发烧时，爸爸妈妈要及时给宝宝降温退烧。宝宝体温在38.5℃以上要及时服用退烧药，如果病情严重，应立即带他去当地医院就诊。

2.皮肤

常用药物：薄荷膏、防晒霜、防蚊虫叮咬水

进入五月，气温越来越高，有的地区的阳光已经比较猛烈了。如果带宝宝去这些地方旅游，建议让宝宝穿上长袖衫，戴上太阳镜和遮阳帽，并涂抹儿童专用防晒霜（如果去游泳，应使用防水型的防晒霜）。

另外，要让宝宝远离蚊子较多的草地，还应在裸露的皮肤上涂抹适量的婴儿防蚊液。请注意，宝宝的小手不要涂抹防蚊液，以免宝宝吃手将防蚊液吞入口中。如果宝宝被蚊虫叮咬，可以涂抹薄荷膏减轻瘙痒。

3.腹泻

常用药物：益生菌、口服补液盐

旅途劳累再加上水土不服，宝宝有可能会出现腹泻症状。这种腹泻一般是不需要使用抗生素的，只要注意给宝宝及时补充身体流失的电解质、益生菌和水分就能帮孩子缓解。所以，家长要带上益生菌和口服补液盐以备不时之需。

4.外伤

常用药物：酒精棉、纱布、创口贴、碘伏等

宝宝活泼好动，在外玩耍很容易有个皮外伤。所以，带宝宝外出父母一定要带上急救用品，如纱布、碘伏、酒精棉、创口贴等。

宝宝皮肤擦伤，应先用流动的水清洗伤口，再用碘伏进行消毒，然后再贴上创口贴。这样可以有效消炎止血，加快伤口愈合，隔绝灰尘，避免伤口感染。

5.过敏

常用药物：地奈德乳膏、氯雷他定、西替利嗪

如果你的宝宝容易发生过敏，就要准备一些抗过敏药物放在行李里。比如氯雷他定、西替利嗪，不但可以缓解过敏性鼻炎、食物或药物过敏、过敏性湿疹，还能减轻感冒引发的流鼻涕、鼻塞等症状。如果宝宝发生皮肤过敏，可再配合涂抹地奈德乳膏、尤卓尔等等。

6.晕车

常用药物：苯海拉明(小宝宝)、乘晕宁(学龄儿童)

有的宝宝会晕车或晕船，出现恶心、呕吐、头晕等不适症状。如果你的宝宝容易晕车，那么出发前最好别给他吃的太饱太油腻，但也不能让他空腹乘车。上车前，可以准备一块生姜贴在宝宝肚脐上，能有所缓解。另外，还可以让宝宝闻新鲜桔子皮的气味，也能舒缓不适。

如果需要给宝宝吃晕车药，要根据年龄选择不同的晕车药。年龄小的宝宝可在医生的指导下服用苯海拉明等具有镇静作用的药物。通常来说，剂量为每次0.5-1毫克/千克体重为宜，在乘车或乘船前半小时服用。学龄儿童可以考虑乘晕宁，每次吃25毫克，同样在乘车前半小时服用。

7.跌打损伤

常用药物：扶他林、云南白药

出门旅游，还要考虑到摔伤、关节扭伤的情况，建议再备上一瓶云南白药喷雾剂，可以加快肿胀消退速度，促进局部血液循环，好用又便携。也可以在患处涂抹扶他林乳剂，然后进行局部按摩，同样可以消肿止痛。

8.其他药物

有的宝宝患有一些特殊疾病，出门旅游家长就要记得带上相关药物。比如，有的宝宝患哮喘，爸爸妈妈就要记得带上器官扩张器。

Tips：带娃出游，家长一定要把常用药带在身边。如果宝宝病情较重，要及时带他去医院就诊，切不可有所耽搁。

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