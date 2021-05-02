学会7个好方法，宝宝妈妈都能睡得香

睡眠质量的好与坏对宝宝的生长发育有很大影响。宝宝睡眠质量不好，不仅会影响正常的生长发育，还会影响第二天的正常生活，那么，家长该怎么做才能帮助宝宝安然入睡呢？小编给大家分享7个好方法，让你和宝宝都能拥有高质量睡眠：

1.不要过度刺激

宝宝睡觉前受刺激，会让他们很难安然入睡。即使睡着了，半夜也会突然醒来。所以，宝宝睡觉前不要过度刺激宝宝，让他们的神经系统放松下来，慢慢进入睡眠状态。

2.睡觉前让宝宝平静下来

宝宝入睡前，家长要让他平静下来，跟宝宝说说话，关掉电脑电视，把房间的门带上。安静的氛围更有利于宝宝入睡，让其养成良好的睡眠习惯。

3.避免使用玩具

很多父母会借助玩具让宝宝入睡。但这样做会让宝宝产生依赖，不利于宝宝进入熟睡状态。想要宝宝睡得安稳，家长要及时发现宝宝的生理和心理需求，并及时满足他们。

4.掌握宝宝睡眠模式，不要过度疲劳

一般来说，不满六周的宝宝每次醒着的时间只有半小时左右。随着年龄增长，醒着时间虽然会增加，但3个月内的宝宝每次清醒时间也只有1小时左右。

宝宝醒着时，不要让他们过度劳累。家长需仔细观察宝宝想要睡觉时的细微动作，保证周围安静的环境，宝宝更容易入睡，也睡得更久。

5.处理夜间宝宝起床

由于生理原因，宝宝夜里常常会醒来2-3次。妈妈除了给他喂奶换纸尿裤外，千万不要跟他聊天、玩耍。

宝宝半夜醒来是因为心里缺乏安全感，妈妈可以试着轻拍进行安抚。如果轻拍没用，可以将他抱起来，给予足够的安全感，等他睡着后再放到床上。

6.用襁褓包裹

宝宝被襁褓包裹时会有足够的安全感，身体可以放松下来；宝宝自我控制能力比较弱，常常会摆动四肢叫醒自己，使用襁褓包裹可以避免发生这种情况。

7.养成好的睡眠习惯

保持正常的作息规律可以让宝宝一觉睡到天亮。每天晚上到了规定的入睡时间都进行相同的睡前程序，久而久之，宝宝就知道是时候保持安静，睡觉觉啦！

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