有了宝宝后，你多久没啪啪啪了？

憋了十个月，终于可以把啪啪啪安排起来了。但是毕竟经历了怀孕分娩，妈妈的身体发生变化，对性生活也会产生一定的影响。那么，产后性生活要如何安排才能更和谐呢？

产后如何让夫妻感情升温？

1.多留点时间陪伴对方

有了宝宝后，妈妈都围着宝宝转，很少留时间给自己或是对方，这不利于夫妻感情的维系。妈妈要抽出时间多陪陪丈夫，同时放松一下自己。

2.正视自己

与怀孕前相比，妈妈产后身材会变得“臃肿”。这很正常，妈妈要正视自己，不要自卑，过度追求完美。只要产后好好保养，就可以恢复孕前的苗条身材。

产后性生活如何安排才和谐

1.第一次动作要轻柔

妈妈身体刚刚恢复，子宫颈阴道口的分泌物比较少，如果动作过于激烈，很容易造成会阴部损伤，出血。因此，产后第一次性生活丈夫要多花点时间，动作轻柔，不要过于急躁，必要时可以使用润滑剂。

2.做好避孕措施

很多妈妈认为，自己仍在哺乳期，月经也没有恢复，此时同房也不会怀孕。其实，事实并非如此。尽管妈妈的身体还在恢复，但排卵很可能已经恢复正常，此时同房很有可能怀孕。因此，产后夫妻在同房时也要做好避孕措施，使用避孕套是很好的选择。

3.把握夫妻性生活最佳时间

正常情况下，子宫恢复需要6周左右的时间，因此产后42天要去医院复查。如果妈妈身体已经恢复，就可以慢慢恢复性生活。每个妈妈身体恢复情况不一样，性生活的恢复时间也会有所不同。建议咨询医生意见后，再安排好时间。

妈妈身体心理还没有调整好就进行性生活，很容易缺乏性趣，对性生活产生反感，不利于夫妻以后正常生活，也会影响到夫妻感情。

4.通过锻炼让私处更紧致

由于分娩的原因，妈妈私处会变得松弛，性感受力也会下降。这时候妈妈可以通过锻炼改善私处松弛的问题，比如缩肛运动，方法简单，先深气闭气，收缩肝门，连续10-20次，休息一下再继续；妈妈也可以尝试排尿中断训练，排尿一半时忍住，等一会在排尿，反复几次。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)