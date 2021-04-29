做到这几点，让宝贝爱上辅食~

母乳营养价值虽然很高，但随着宝宝逐渐长大，已经满足不了身体对营养的需求了。及时添加辅食，不仅能提供充足营养，还能锻炼宝宝咀嚼能力。但有些妈妈吐槽说，每次给宝宝吃辅食他们都会吐出来，这该怎么办呢？其实，想要宝宝爱上辅食，妈妈只需要做到这几点就可以了：

1.尊重宝宝的喜好，不勉强宝宝

宝宝出生后，麻麻就要帮助他养成好的饮食习惯，添加辅食后也要保持并巩固这种习惯。宝宝有自己的饮食偏好，他不喜欢的食物妈妈要少量多次尝试。如果宝宝实在不想吃，麻麻也不要强迫他，应认真寻找原因。一开始添加辅食时，就要用汤匙喂，不要用奶瓶灌，这样能很好地锻炼宝宝吞咽与咀嚼能力。

2.循序渐进，从简单到复杂

宝宝六个月后，妈妈就可以给他添加辅食，首先添加泥状食物（肉泥、蔬菜泥、水果泥）。添加辅食种类不要过多，每顿辅食只添加一种，等到宝宝适应后，再添加另外一种，循序渐进。添加的辅食要先稀然后到稠，逐渐增加稠度，提高食物的营养密度。

在添加辅食的过程中，麻麻们要时刻关注宝宝适应情况，慢慢增加辅食种类，锻炼宝宝肠胃功能。

6个月以后，宝宝体内储存的铁元素已经不足，若不及时添加富含铁元素的食物，很容易引发宝宝缺铁性贫血。因此婴幼儿强化铁米粉应该作为宝宝的第一口辅食。

3.增加活动量，减少零食摄入

很多麻麻喜欢给宝宝吃零食。宝宝零食吃多了，到了正餐时间自然就吃不下饭。因此，麻麻们要减少给宝宝零食的摄入量，不要强迫宝宝进食，以免起到反效果。

大家还要想办法促进宝宝食欲，比如让他多活动增加运动量。宝宝肚子饿，自然也就爱吃饭了。另外，还可以带宝宝去商店让他自己选择一套喜欢的餐具，增强食欲。

妈妈在制作辅食时，不要总是一成不变，这样宝宝很容易对辅食失去兴趣。可以在烹饪方式上变着花样，激发宝宝食欲。辅食中不要添加盐或是糖等调味品，以免增加肾脏负担，损害肾功能，同时也避免养成嗜盐或嗜糖的不良习惯。

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