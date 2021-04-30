带娃出行必备清单，吃喝玩用全攻略

今年的五一，各位宝妈有没有带宝宝亲子游的计划呢？你的行李有没有收拾妥当鸭？今天就给大家分享一篇宝宝出游必备清单，让你带娃出游不发愁，轻轻松松搞定小家伙的所有需求！

话不多说，赶紧看过来：

饮食篇

外出旅游，孩子的饮食问题很重要。孩子吃得好，才能玩的high。所以，妈妈要备好宝贝的餐具，还要准备一些零食。

1.餐具

孩子的专属餐具可一定要带好。出门在外，孩子使用自己的专属餐具进餐，不仅干净卫生，还安心，让孩子即使在外也能爱上吃饭。

2.辅食

如果你的宝宝已经吃辅食了，可以准备一些罐装蔬菜泥和水果泥；带大宝宝出行，如果旅途比较远的话，就可以放一些小面包、饼干等零食在包里，也能解解馋。

3.保温杯

带孩子出门在外，随身携带保温杯很有必要。有了保温杯，孩子口渴可以喝上温热的水，也可以用来冲泡奶粉，十分方便。

4.奶粉和奶粉盒

如果你的宝宝还在喝奶，奶粉记得带。可以使用奶粉分装袋或奶粉盒，不但方便，而且不占地方。

5.奶瓶和奶瓶清洗装备

奶瓶也不要忘了哦，还要带上奶瓶刷、吸管刷、奶瓶清洗剂等奶瓶清洗装备，以保证孩子的饮食干净卫生。

6.焖烧壶

只需将大米和开水倒进壶中，过几个小时就能吃粥啦，这个神器也可以带着哦~

出行篇

带孩子到户外玩，还要记得备上婴儿车、防蚊用品、常备药等等。另外，家长要加强看护，避免孩子走失。

1.驱蚊神器

5月天开始热了，有些地方已经开始出现蚊虫了。出门在外，爸爸妈妈要带好驱蚊手环、驱蚊液、驱蚊膏、防蚊贴等驱蚊用品，以免孩子被蚊虫叮咬。

2.防走失包

孩子会走路了，就很容易脱离家长视线，相当危险。建议在带一个拉绳防走失包，不但可以孩子自由活动空间，又能保证安全。

3.常备药品

出门旅游，难免会遇到天气变化，孩子的娇弱体质可能难以应对。因此，温度计（建议耳温枪、电子温度计等）、肠胃药、退烧药等常用药品都要带着，以备不时之需。

4.婴儿背带或婴儿车

无论是自驾游还是乘坐交通工具，建议都带着婴儿车，省力又方便。另外，婴儿背带也是一大神器，大家可以根据自身情况选择。

5.免洗洗手液

孩子出门，最喜欢的就是在大自然探索了，小手手往往会弄得很脏。吃饭前可以用免洗洗手液给他洗洗手，干净又方便。

居住篇

带孩子住酒店，最好自己准备洗漱用品、清洁用品，因为酒店的多半不适合孩子：

1.洗漱用品

沐浴露、洗发水体积较大，可以用分装瓶带一些就行。防晒霜、润肤霜根据天气情况按需携带。

2.清洁用品

比如指甲剪、棉棒、发梳、牙膏、刷牙等，另外，湿巾和卫生纸也要带几包。

3.消毒用品

一次性酒精消毒片可以消毒杀菌，而且小巧携带起来很方便，非常适合当下游玩使用了，毕竟疫情还没有完全消失。

4.纸尿裤

带月龄小的宝宝出门旅游，要准备与旅行天数相匹配的纸尿裤，不足的话可以抵达目的地后就近购买。对于大一点的宝宝，根据平常每天消耗数量携带。

5.护臀膏

需要穿纸尿裤的宝宝，都建议带上护臀膏，及时涂抹可以预防红屁屁。

6.玩具

有的孩子需要抱着玩具才能睡着，为了避免孩子哭闹，记得给他带上一两件玩具“小伙伴”~

穿衣篇

5月初气温较高，但还没到最热的时候，带什么衣服也是有讲究的，我们一起来看看：

1.汗巾、手帕准备2-3条，可以随时给孩子擦汗；

2.帽子带1顶，挡风又遮阳；

3.围兜带1-2条，这样孩子吃东西就能避免把衣服弄脏；

4.衣服、裤子和袜子，要多带一些为好。因为孩子新陈代谢旺盛，出汗较多，再加上游玩过程中有可能会弄脏衣物，多准备几件准没错；

5.春夏交替之时，早晚温差较大，带一件薄马甲或长袖拉链衫为宜，以便在天气变化时及时增减衣物；

6.雨衣和雨鞋也可以带着，万一下雨就可以派上用场了；

7.若是带孩子去海边旅游，记得给他准备一套泳衣。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)