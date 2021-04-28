养成这些好习惯，羊水质量高，宝宝长得好！

准妈妈怀孕后，会想尽办法为宝宝提供一个良好的成长环境。胎宝宝生活的环境其实就是羊水，所以只要提高羊水质量，就能让胎宝宝健康成长，降低患病风险。如果你在孕期能养成以下这些好习惯，那么就能使羊水保持良好的状态：

1.平常多喝水

怀孕后，很多准妈妈会出现尿频现象，需要频繁上厕所排尿。有的准妈妈为了减少上厕所次数，就故意少喝水。事实上，这样做对母婴健康非常不利。

准妈妈喝水少，子宫内羊水就会减少，不利于胎宝宝的健康成长。反之，准妈妈在孕期饮水量充足，不但可以增加羊水量，而且可以提高羊水质量。

2.适当进行运动

有的女性朋友怀孕后做什么都十分小心，能不动尽量不动，导致运动量大幅下降。其实，这样做是不对的。如果准妈妈身体健康，且胎儿情况稳定的话，进行适量运动会更有利于母婴健康。

在孕期进行适量运动，特别是有氧运动可以促进新陈代谢，使血液中氧气更充足，大大提高羊水质量，让胎宝宝更舒适。

3.注意日常饮食

怀孕期间，准妈妈摄入大量的糖分和盐分会增加血液粘稠度，妨碍正常的血液循环，影响羊水中有害物质的及时排出，对胎宝宝的正常发育非常不利。因此，准妈妈要养成清淡饮食的好习惯，减少糖分和盐分摄入，从而提高羊水质量。

准妈妈在孕期养成以上三个好习惯，可以提高羊水质量，促进胎儿健康发育，大家赶紧行动起来吧~

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