宝宝便便：健康信号灯，一看便知！

自从有了宝宝后，孩子家长经常研究的便是孩子的大便，一旦发现宝宝大便不正常，就特别紧张。今天，我们就来好好说说宝宝便便的那些事，教你一眼就能看出宝宝的身体状况：

宝宝大便的颜色

1.胎便

宝宝出生后6-12小时，排出的大便颜色通常是墨绿色。出现这种情况，是因为宝宝在妈妈子宫里吞入了羊水、脱落的上皮细胞、毳毛、皮脂以及胆汁、肠道分泌物等。随着宝宝开始吃母乳或配方奶粉，胎便会在1-2天内慢慢排清，大便颜色也逐渐变浅。

2.过渡大便

宝宝出生后2-4天，大便颜色慢慢从一开始的墨绿色转变成绿色。这说明宝宝肠胃已经开始正常运转，吃的母乳或配方奶粉已经被消化吸收。

3.人工喂养

宝宝一直是吃奶粉，大便颜色大多是土黄色，带有酸臭味，比较干燥粗糙稍硬一些，每天排便1-2次。只要宝宝排便顺畅，大便性状正常，那就没有问题。

4.母乳喂养

宝宝是纯母乳喂养，大便颜色通常会是金黄色，有点发绿，形状呈糊状或凝乳状。

如果宝宝腹泻，该如何护理

宝宝发生腹泻，父母可以用以下方法进行护理：

1.及时调整宝宝饮食

宝宝腹泻时，父母要及时调整他的饮食结构。宝宝腹泻严重时，不要长时间禁食，这样对宝宝成长发育不利。如果宝宝已经开始吃辅食，可以适当减少辅食次数与辅食量，给宝宝科学清淡饮食。

2.坚持母乳喂养

宝宝腹泻时，肠蠕动能力也随之下降，体内毒素不容易排出造成细菌滋生。而母乳喂养可以提高宝宝肠道抵抗力，可以有效减轻腹泻症状。

3.少量多次喂水

宝宝恶心呕吐时，建议适当空腹，并且少量多次喂水，必要时要带宝宝去医院做检查。

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