产后怎么补身子？这份指南请收好！

生完孩子后，女性身体虚弱，需要科学饮食摄入全面营养，以此来促进身体恢复，同时为宝宝提供充足的母乳。那么，妈妈该如何合理饮食呢？小编整理了一份产后营养指南，各位宝妈请查收。

产后要摄入多少热量

在分娩后的几个月里，新妈妈每天需要1800到2200卡路里的热量。如果妈妈是母乳喂养，每天还需要再多补充500大卡。如果有体重过轻、每天锻炼超过45分钟、或者给双胞胎喂母乳的情况，应摄取更多的热量。建议在医生指导下，确定合适的摄入量，并继续补充维生素。

新妈妈需要的营养

女性产后身体虚弱，需要补充很多营养物质促进身体恢复。每顿饭应该包括水果和蔬菜和全谷物，如糙米、全麦面包或燕麦等。尽量不要吃零食和饮料，这些食品含有高盐、饱和脂肪和额外的糖分。

还要注意补充这几种营养元素：

（1）蛋白质

豆类、海鲜、瘦肉、鸡蛋和豆制品等食物中富含蛋白质，有助于产后身体恢复。

（2）钙

哺乳期妈妈每天需要1000毫克的钙，大约要喝三份低脂乳制品。

（3）铁

铁元素可以帮助身体产生新的血细胞。女性在分娩过程中大量失血，及时补铁显得非常重要。哺乳期的女性每天需要补充9毫克铁元素，而红肉和家禽中的铁含量很高，豆腐和豆类也含有大量铁元素，应多吃一些。

如果生的是双胞胎，或有健康问题，或是素食主义者，应在医生指导下进行补铁。

产后可以节食减肥吗？

分娩后，大多数新妈妈平均会减掉2041克的体重。千万不要通过节食来加速瘦身过程，这样做非常不健康。产后每天摄入的热量少于1800卡路里，就会导致能量水平和情绪急剧下降。如果正在给娃哺乳，节食会影响宝宝的正常发育。最好的办法就是坚持健康均衡的饮食计划，当医生说可以的时候就开始锻炼。

产后应避免吃哪些食物

如果你是母乳喂养，那么吃的食物会通过奶水传给宝宝。而以下食物会影响宝宝身体健康，决不能碰：

（1）酒精

酒精有可能会通过母乳影响宝宝的身体健康，哺乳期千万别喝酒。

（2）咖啡因

哺乳期每天喝超过3杯咖啡或苏打水，会影响宝宝睡眠，不利于他的正常发育。

（3）一些鱼类

剑鱼、鲨鱼、鲭鱼和方头鱼的汞含量很高，对宝宝身体健康有很大危害，妈妈不能吃。金枪鱼也含有一些汞元素，如果你实在想吃，也要注意食量，每周不超过170克。

其他注意事项

（1）准备健康小零食

在冰箱里准备洗干净的新鲜蔬菜水果，当肚子饿时可以吃一些垫垫饥，最好不要吃薯片、巧克力等零食。

（2）注意补充水分

不管是否正在母乳喂养，新妈妈每天要喝6-10杯水，也可以适量喝一些牛奶和果汁。

（3）请亲人帮忙做饭

产后的最初几周，新妈妈身体虚弱要多休息，建议可以请家人帮忙做饭。

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