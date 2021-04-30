千万不要买学步车！别人送的也不要

大部分宝宝到了1岁左右会开始学习走路，这时很多父母会给他买一个学步车。但健康专家表示，婴儿学步车有安全隐患，会危害孩子健康！各位父母快来了解一下~

什么是婴儿学步车？

学步车由底轮、车身架、座椅等组成。宝宝的腿可以穿过座椅，站立在地面上，可以让他在学步车的支撑下练习行走。

学步车有哪些风险？

学步车可以给宝宝行走提供稳定的支撑，让其不会摔倒，使父母有一种虚假的安全感。但对于宝宝而言，学步车非常灵活、速度快，有很大的安全隐患。学步车能以每秒0.9米以上的速度进行移动，而这个速度足以让宝宝滑下楼梯、打翻一杯热咖啡或掉进水池。

每年都有成千上万的宝宝因使用学步车受伤，被送往医院进行治疗。有统计数据表明，从1990年到2014年，美国有超过23万名儿童因为学习走路而受伤去急诊室。其中大部分是从楼梯上摔下来，导致头部和颈部受伤。超过三分之一的儿童发生了头骨骨折，脑震荡、软组织损伤、烧伤和割伤也很常见。

1997年，美国出台相关规定以提高婴儿学步车的安全性，要求步行车必须比标准的门道宽，而且当车轮滑过台阶边缘时，必须能及时刹车。2010年，美国消费品安全委员会(CPSC)强制规定了婴儿步行者的安全标准。新规发布后，宝宝行走造成的意外事故有所下降，但每年仍有超过2000名儿童因学步车受伤。

在新规定下，儿童使用学步车从楼梯上摔下来的风险大幅降低，但学步车仍然有可能翻倒，或者让孩子从学步车中摔出来。另外，学步车会让宝宝站的更高，使他们更容易够到桌面上或架子上的热的、尖锐的、或有毒的物品。

学步车安全性如何？

加拿大政府在2004年禁止了婴儿步行车的销售。美国儿科学会(AAP)也呼吁停止在美国生产和销售婴儿步行车，但到目前为止，它们仍然是合法的。如果你一定要买婴儿学步车，请确保它符合安全标准。学步车的宽度应该比门道宽，而且应该有刹车，防止它越过台阶边缘。

另外提醒各位父母，永远不要让宝宝单独待在学步车里，哪怕只是几分钟。确保宝宝使用学步车时，身边没有尖锐的、有毒的、热的物品。

学步车有哪些替代品？

学步车不是唯一一个能帮助宝宝练习走路的工具，给宝宝使用固定不动的学步车更安全。这种学步车有一个由底座支撑的座位，周围放着一圈玩具。因为不能移动，所以宝宝从楼梯上摔下来或在里面伸手去拿危险物品的风险会小很多。

父母可以购买弹性座椅或秋千，让宝宝在不离开自己视线的情况下练习腿部运动和跳跃。父母还可以在家里设置一个“游戏角”，用围栏围出一片区域，让宝宝在里面自由探索。

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