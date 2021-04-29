亲子手工红掌剪纸，带孩子一起欣赏~

大家见过红掌吗？它有黄色的花蕊，红红的叶子，给人的印象非常深刻。今天给大家带来一款与众不同的红掌，可以让小朋友们通过剪纸的方式来认识它，一起来欣赏吧！

材料准备:

红纸，剪刀，铅笔，黄色卡纸，绿色卡纸，双面胶。

详细步骤:

1.准备一张红色的正方形单面纸，三角对折，用铅笔在纸的背面先画出红掌的大体轮廓。

2.接着用水滴形，月牙形，三角形，方形来点缀红掌的内部结构。图案画好后，我们可以把要剪掉的部分打上阴影，这样能更好地区分哪里该剪哪里不该剪。

3.用剪刀先把里面的部分给剪掉，如果纸张够坚实可以用刻刀。

4.用剪刀再沿着红掌的外部轮廓将其剪下。

5.用手轻轻地把它展开，红掌就呈现在你面前啦！来，看看像不像呢？我觉得很漂亮哦，做到这里还没完，继续做起来。

6.用黄色卡纸把红掌的花蕊给粘贴到后面去，这样更加生动了。

7.继续粘贴，用绿色卡纸把叶子做出来，形象的红掌就完成啦！

这样的剪纸方法你学会了吗？喜欢可以来试一试哦！

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