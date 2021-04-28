瓶盖别随意丢，做一副小白兔贴纸画吧！

五一在家玩什么？带孩子做手工呀！平常喝矿泉水瓶可不要随便丢，它可是很好的亲子手工的材料呢！今天就教你用矿泉水瓶盖做个小白兔贴纸画，一起来看看效果吧~

准备工具:

白、绿、蓝色剪纸各一张，白瓶盖四个，红瓶盖一个，铅笔，红色黑色黄色水彩笔，剪刀，双面胶，胶棒。

具体步骤：

1.先来剪出天空和草地

在蓝色绿色剪纸上先画圆，可以用圆规也可以借助厨房碗碟等工具，我是用小碟子画的。

画好圆形再延画好的边缘剪下来。

2.修饰草地

把绿色圆形剪纸下半部分画出来，再剪下来，用铅笔均匀地画上波浪线延画好的波浪线剪下来在一面涂上胶棒，贴在蓝色圆形剪纸上，蓝色圆形剪纸背面同样涂上胶棒贴在白色剪纸上。

3.画出小白兔

在白色瓶盖里面用黑色水笔画出小白兔的眼睛和嘴巴，再用红色水笔画出小白兔的脸蛋。另一个瓶盖上来两个黑点就是小白兔的身体了。

4.剪出小白兔耳朵和装饰

将白色剪纸对折，再对折，用铅笔大致画出小白兔的耳朵，剪下来，四个耳朵就好了。在白色边角料上画上蝴蝶结，剪下来，涂上自己喜欢的颜色。

5.贴出小白兔

画好小白兔的瓶盖上贴上双面胶，再粘到剪纸上（注意:头和身体要挨一起哦，）剪下来的耳朵上涂上胶棒给小白兔粘上耳朵。蝴蝶结用双面胶粘到两个瓶盖交点处，再用红色水笔给小白兔画出红色内耳。用黑色水笔画出小白兔的手和脚。

6.贴出太阳

红色瓶盖上贴上双面胶粘到两个小白兔的头顶，再用红色和黄色水笔画出太阳的光照。草地上画几点小花吊坠一下。

一副用瓶盖和剪纸做的小白兔就好了。怎么样，漂亮吗？觉得不错的话可以和孩子一起做一下，用时大概30分钟。

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