为何你的宝宝是“饭渣”？真相揭露！

“吃嘛嘛嘛香”，“胃口超棒”这些形容词似乎就跟自家娃就搭不上边，吃饭香的孩子永远是别人家的，自家孩子只会不好好吃饭，一吃饭就像打仗，就是十足的“饭渣”！

其实，没有天生的“饭渣”，孩子不肯好好吃饭，大多是以下6个原因导致。接下来，就让我们揭开真相：

1.饭前饭后吃点心

有的父母总担心孩子饿得快，一会给他吃点饼干，一会给他吃点水果，来点点心、酸奶等等。要知道，孩子的胃口本来就小，如果吃饭前一直吃各种零食，把胃都填满了，怎么还乖乖吃饭？

饭后也是如此。孩子都知道饭后要吃点心了，那肯定得想留着肚子吃好吃的哇~

应对方法：

给孩子吃点心要定时限量。特别是饭前饭后一个钟头内，都不要给他吃点心了。父母要明确告知孩子，“快吃饭了不能吃点心”、“刚吃完饭我们不能吃点心”。

点心可以选择坚果或水果，饼干、巧克力、薯片等高热量零食就不要安排了，留着肚子吃正餐，更加健康。

2.孩子边吃边玩不专心

不少孩子边吃饭边玩玩具，或者边吃饭边看电视，在玩具和电视面前，又怎么能专心吃饭呢？再好吃的饭菜也会变得枯燥无味！

应对方法：

规矩立起来，吃饭时要关掉电视、收好玩具，让孩子明白现在是“吃饭时间”，就得好好吃饭~

另外，父母也要以身作则，吃饭时不要看电视或玩手机，和孩子一起打造吃饭的“仪式感”。

3.过度焦虑和唠叨

孩子不好好吃饭，有的家长就急得发脾气，吓唬、打骂、强迫孩子。久而久之，孩子就会把“吃饭”和“挨骂”划等号，自然就会越来越不爱吃饭。

应对方法：

有时候，你真的需要保持内心强大，包容孩子的倔脾气和偶尔的不听话。孩子不肯吃饭，考虑看看都有哪些原因，是肚子不饿吗？是饭菜不合口？又或者是身体不舒服？多观察，再和孩子好好沟通。

孩子真的不肯吃，饿一顿也没有多大关系，也不会对身体产生什么影响，谁都有不想吃饭的时候嘛，不要太焦虑。

4.追着孩子喂饭

追着喂饭恐怕是很多中国老人喜欢干的事吧~殊不知，长此以往，孩子就会失去了自己吃饭的兴趣，而且会习惯让大人追着喂，不但饭没法好好吃，还会养成不良的饮食习惯。

正确做法：

吃饭要让孩子自己吃，吃没吃饱他自己最清楚。孩子在饭点不想吃饭，也不要追着他喂，要让他明白“按时吃饭”的规矩。

跟孩子说清楚，如果现在不吃，就只能等到下个饭点才有的吃，在此期间是没有其他东西可以吃的！

5.饮食重口味

很多老人认为，孩子不吃盐就没力气，很早就在辅食里额外加盐，还有的家长会经常带孩子去外面吃饭，结果就导致孩子的口味越来越重。孩子经常吃重口味食物，味觉自然就变得越来越挑剔，很难再去吃清淡的食物了。

应对方法：

1岁前不要在辅食里加盐，3岁前要保持饮食清淡，尽可能多地让孩子品尝到原汁原味。父母要让孩子从小养成清淡饮食的好习惯，以免日后变得挑食、不爱吃饭。

6.饭菜一成不变

不少家长认为，孩子年纪小，随便吃什么都行。或者孩子喜欢吃什么，就一直给他做。一日三餐每天都吃一样的，一周七天每天吃得都差不多，这得多无趣啊！

即使是大人，每天吃同一种食物都会觉得烦，更别说孩子了，孩子当然会“罢工”啊！

应对方法：

经常更换食物给宝宝换换口味，还可以在食物的造型上多用点心思，让进餐变得更有仪式感。比如，准备一个漂亮的餐盘，把饭菜摆成老虎造型、米奇造型等等等，吸引孩子眼球，让他对饭菜更有兴趣。

另外，父母还可以利用孩子喜欢的卡通形象作为榜样，帮助孩子改掉挑食的坏毛病。

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