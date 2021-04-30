孩子晕车难受，妈妈怎么帮忙缓解？

每逢节假日或是周末，很多家长都会开车带孩子出门玩。但坐车的过程中，有的孩子会晕车。那么，孩子为什么会晕车？又该怎么预防呢？看完这篇你就清楚了！

孩子晕车的原因

1.外在因素

孩子坐在车上，虽说父母再小心，路况也有好有坏，行车过程中难免会产生颠簸，再加上车内空气不流通，孩子就很容易晕车。

2.自身因素

身体不好患有呼吸道疾病；有晕车遗传史；平衡能力比较差，如果孩子有以上几种情况，就有可能发生晕车。

另外，孩子在上车前没有进食也有可能发生晕车。

避免孩子晕车，试试这几招

1.分散孩子注意力

在出门前，父母把孩子喜欢的玩具放在车上，行车过程中让他安静玩耍。父母也可以跟孩子聊一些他们关心的话题，适当分散注意力。千万不要让宝宝看书或是看电视，这样会增加宝宝晕车的几率。

2.保持车内空气新鲜

行车过程中，家长要把车窗打开一条缝，保持空气正常流通。到服务区停车休息时，可以带孩子下车散步，呼吸呼吸新鲜空气。当孩子不适感消失后，再重新上路出发。此时孩子已经适应了行车状态，通常不会再出现晕车的情况。

3.注意孩子的饮食

不要让孩子空腹乘车，在开车前一小时要让他适当吃点东西，但不要太饱。行车过程中，食物还处在消化状态，孩子不会感觉到饥饿，坐在车上也不会反胃。如果家长不放心，可以给孩子贴上一块晕车贴或是在肚脐上贴一片生姜，这样可以有效预防晕车。

4.让孩子坐在平稳座位上

孩子晕车不只是发生在汽车上，也有可能是其他交通工具上。只要交通工具在运行过程中发生颠簸，都有可能导致孩子晕车。父母带孩子坐飞机，最好不要选择机翼或是尾巴的位置，带孩子乘船，建议选择中间位置，不要选择船头或是船尾。

5.提前规划好行程

家长在出门前一定要做好准备工作，比如开车路线规划，路程的长短，是否会堵车，以及宝宝坐的位置等。

6.保证睡眠充足

第二天带孩子出门自驾游，第一天晚上一定要让他睡个好觉，这样他才会有精神，减少发生晕车的几率。

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