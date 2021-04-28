警惕无形的杀手——婴儿猝死综合症

每一个家长都会非常爱自己的孩子，总是会竭尽所能地保持他的健康。但有时一个看起来很健康的宝宝会突然死去，医生将其称为“婴儿猝死综合症”。婴儿猝死综合症通常发生在宝宝睡着时，所以很难加以防范。下面给大家科普关于婴儿猝死综合症的相关知识，父母一定要警惕。

导致婴儿猝死综合症的原因

目前没有确切的说法。有人猜测，基因改变会导致宝宝出现健康问题，进而引发婴儿猝死综合症。目前，无法对这些猜测进行试验研究。但研究人员发现，以下因素叠加会提升婴儿猝死综合症的风险：

（1）隐藏的健康问题，比如大脑缺陷等；

（2）宝宝月龄小于6个月；

（3）睡眠姿势不佳、吸入二手烟或呼吸道感染。

婴儿猝死综合症的高发人群

宝宝是否会得婴儿猝死综合症，根本无法做出预测，但以下这些宝宝更容易发病：

（1）年龄

1-4个月的婴儿最容易发生婴儿猝死综合症。但1岁前的宝宝都要小心。

（2）性别

男宝宝比女宝宝更容易发生婴儿猝死综合症，但发生几率相差不大。

（3）家族史

如果父母的家族中有婴儿猝死综合症的病史，宝宝发病的风险会更高。

（4）妈妈的健康

如果妈妈没有得到好的产前护理、有抽烟、喝酒、滥用药物等不良习惯，宝宝更容易发生有婴儿猝死综合症。

如何预防婴儿猝死综合症

做好以下几件几件事，可以帮助宝宝远离婴儿猝死综合症：

（1）让宝宝平躺着睡觉

宝宝学会翻身后，再允许宝宝趴着睡。在那之前，一定要平躺着睡。

（2）清空睡觉区域

宝宝1岁以前，父母不要在婴儿床上放枕头、毯子或其他物品。

（3）和宝宝同房不同床

睡在同一个房间可以大大降低宝宝睡梦中猝死的风险，但睡在同一张床上会提高意外发生的概率。另外，妈妈抱着宝宝时，千万不要睡着。

（4）让宝宝在睡觉时保持凉爽

宝宝睡觉的时候不要穿太多。宝宝的房间应该凉爽舒适。不要让被子遮住宝宝的脸。

（5）妈妈不要吸烟、喝酒或吸毒

怀孕时抽烟喝酒损害宝宝健康。另外，吸二手烟也会增加婴儿猝死症的几率。

（6）怀孕期间保持健康

怀孕期间，妈妈要多吃健康的食物，定期产检。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)