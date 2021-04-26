超轻粘土手工：漂亮的七色花

今天给大家带来的是超轻粘土手工《漂亮的七色花》。关于七色花的故事，大家还有印象吗？七色花是一篇苏联童话故事，小姑娘珍妮用七色花帮助他人，得到了真正的快乐。下面就带着孩子一起做七色花吧~

需要准备的工具：

超轻粘土，粘土工具套装，压泥板，粘土工具三件套，牙签，雪花泥。

需要用到的粘土颜色有：棕色、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、深粉色、浅粉色、白色。

具体步骤：

1.取适量棕色超轻粘土，分成两份，一份多一些，一份少一些，然后把它们揉成圆球形。

2.用压泥板把大的圆球压一下，然后用手把它塑造成花盆的样子，上面宽一些。

3.另外一块棕色的超轻粘土用压泥板擀成长条形。

4.把它安在做好的花盆上，这是花盆的边缘，多余的地方用剪刀剪掉。

5.取一点粉色的雪花泥，用它覆盖花盆的内部。

6.然后分别拿出红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、深粉色和浅粉色的超轻粘土，把它们揉成圆球形，尽量一样的大小。

7.用压泥板压一下，然后用手把它们塑造成花瓣的形状，类似于长的水滴型。

8.把花瓣拼成一个花朵的形状，用工具在花瓣上压出纹理。

9.白色超轻粘土做一个圆形的花心，安在花朵中间，用七本针压出花纹。

10.用绿色超轻粘土把牙签包裹起来，做成花茎。

11.花茎的另一端插在做好的花盆里。

12.取适量绿色超轻粘土，用手捏出叶子的形状。

13.美丽的七色花就做好了～

赶紧许个愿望吧~

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