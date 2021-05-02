春季宝宝护肤小常识，培养精致Baby

春天空气湿度较低，且含有大量花粉，宝宝皮肤容易受伤。很多妈妈不知道该如何正确给宝宝护肤。下面就跟着小编一起来看看宝宝护肤的小常识吧！

1.注意唇部保湿

每天用湿热的小毛巾敷在宝宝嘴唇上，然后涂抹香油或润唇膏，可避免发生嘴唇干裂。

2.多晒晒太阳

春天多带宝宝晒太阳有利于皮肤护理。阳光晒到宝宝的皮肤上，不但可以促进血液循环，还可以预防佝偻病。家长带宝宝晒太阳时，不要把他裹得过于严实，让宝宝好好地享受一下阳光浴。

3.给宝宝涂防晒霜

出门时，父母要给宝宝涂抹防晒霜，以保护娇嫩的肌肤。另外，给宝宝购买防晒霜时，一定要选择婴幼儿专用防晒霜。婴幼儿专用防晒霜温和无刺激，不含化学成分，对宝宝肌肤健康有益。

4.不要频繁给宝宝洗澡

日常生活中，有的家长每天都给宝宝洗澡。实际上，春天不用经常给宝宝洗澡。春天空气干燥，皮肤上的油脂可以起到滋润皮肤的作用。如果频繁给宝宝洗澡，会洗掉皮肤上的油脂，反而让他感觉不适。一般来说，一个星期给宝宝洗澡2-3次就行。

以上就是分享给宝爸宝妈们关于宝宝护肤的小常识，希望每一个宝宝都可以健康快乐地成长！

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