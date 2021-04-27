女童被人从姥姥家绑走，主谋竟是亲妈！

据多家外国媒体报道，近日，法国东部发生一起离奇的绑架案。瑞士警方在瑞法边境小城圣克鲁瓦的一处废弃厂房里发现了遭绑架的女童，而这起绑架案的主谋竟然是女童的亲生母亲！

三名绑匪将女童绑走，妈妈竟是策划者

据警方透露，被绑架的女童名叫米娅，现年8岁。4月13日，她在法国东北部孚日省的姥姥家中被3名男子绑走。事发时，两名绑匪假扮成儿童保护官员接近米娅的姥姥，另一名绑匪在车中接应。绑架成功后，3名绑匪立即和女童的妈妈会合，并于当天越过边境来到瑞士境内。

米娅在废旧厂房里被救出时，她的妈妈罗拉就在身旁。在被送回姥姥家前，米娅暂时由社会工作者负责照料。

法国司法部门调查后发现，今年1月前，罗拉曾表示，“自己想生活在社会边缘”，准备建房子卖掉，住在“不被监视”的房车里。因为这样，女儿的监护权被移交给孩子的姥姥。但是，罗拉并没有就此罢休，她找来3名男子协助她实施了这起绑架案。

绑匪作案手法专业，自认为是“侠盗”

负责这起绑架案的检察官表示，这三名男子的作案手法非常专业，“像军事行动一样准备充分”。他们不但配备了假车牌、露营设备、对讲机，还随身携带了3000欧元现金，甚至还给这次绑架行动起了代号。绑匪交代称，他们是通过社交网络和罗拉取得联系的。

检方表示，绑匪的作案动机有可能和“反对国家”有关。他们觉得自己是亚森·罗宾一样的“侠盗”，将女童绑走是在帮助女童的妈妈，挽救女童的生命，是行侠仗义。

据悉，参与这起绑架案调查行为的执法人员大概有200人。所有涉案嫌犯都将遭到起诉，妈妈罗拉也将被引渡回法国受审。

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