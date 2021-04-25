生完宝宝后，要小心这几种“月子病”！

月子期间，妈妈要积极预防月子病，让身体恢复得更好。下面这几种“月子病”，新妈妈们一定要提高警惕：

产后积极预防这几种“月子病”

1.关节痛

妈妈在月子期间要尽量少做家务，避免经常接触冷水，减少手指或是手腕的负担，保护好手部，避免关节痛。

2.生殖器官感染

坐月子期间，妈妈身体还在恢复中，不可以和丈夫同房。日常生活中，妈妈还要注意私处卫生，保持干爽洁净。另外，妈妈产后要保持饮食均衡，补充充足的营养，多休息，增强抵抗力。

3.乳腺炎

每次给宝宝喂奶后，妈妈都要将乳汁排空。如果宝宝没有将乳房中的奶水吸完，妈妈要用吸奶器吸出。乳汁长时间淤积在乳房内，有可能导致乳汁变质，滋生细菌引发乳腺炎。

4.私处松弛

为避免私处松弛，新妈妈可以等到身体状态好时，坚持做凯格尔运动。

5.子宫脱垂

坐月子期间，妈妈要尽量少做家务，不要干重活，以免发生子宫脱垂。发生子宫脱垂时，妈妈会感觉到小腹下坠或是腰酸，甚至子宫会从阴道脱出。

6.预防产后痔疮

妈妈平时要注意肛门卫生状况，不要吃影响正常排便的食物。妈妈大便干结，排便时不要用力过度，必要时可求助医生。

得了月子病，妈妈该怎么做

1.不要盲目用药

妈妈产后感觉身体不适，应及时去正规医院进行治疗。随意服用药物或是选择偏方，往往会耽误治疗时机加重病情。

2.发热应去医院检查

月子期间，妈妈如果感觉体温过高，有可能是身体有炎热，应立即去医院检查，及时查明原因，有针对性地治疗。

生完孩子后，妈妈身体很虚弱，需好好调理。坐月子期间，妈妈应多加注意，以免落下病根。感到不舒服时，妈妈应立即去医院就诊，以免耽误病情。

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