在孕早期，这几点需要格外注意，事关胎儿健康！

刚开始怀孕那几个月，胎儿还不是很稳定，因此，准妈妈需要格外小心，一定要注意以下这几点。

1.不要再同房

同房容易引发子宫收缩，造成流产，所以前三个月不建议同房。等到胎儿进入稳定期，咨询医生意见后，方可安排同房。

2.及时补充叶酸

孕早期是胎儿神经系统发育的关键期，准妈妈要及时补充叶酸以免胎儿神经系统发生畸形。建议从备孕开始，女性就要多吃富含叶酸的食物，比如菠菜、动物肝脏等。

3.适当休息

准妈妈怀孕后体内激素分泌发生改变，妊娠反应较强烈。因此这段时间要多注意休息，不要过度劳累，不要做剧烈运动，尤其是高龄、有流产史的准妈妈。

4.饮食需清淡

准妈妈在孕早期受到早孕反应影响，食欲会变得很差。这是正常现象，无须担心。孕早期是胎儿发育成型时期，所需营养不是很多，孕吐并不会影响胎儿生长。准妈妈孕吐严重，可以吃一些清淡食物为好，比如青菜、水果等。

5.孕吐严重要就医

准妈妈怀孕后发生呕吐，主要是因为体内激素发生改变，释放出绒毛膜促性腺激素。这是正常的生理现象，无需治疗。准妈妈要保持平常心，多休息，少食多餐，吃一些清淡易消化的食物。但如果孕吐很严重的话，建议及时就医，以免发生意外。

6.少生气，多笑容

孕早期胎儿还不是很稳定，准妈妈经常生气容易导致体内激素异常，进而引发子宫收缩造成流产。因此，准妈妈在怀孕期间要保持心情愉快，这样对胎儿发育更加有利。

最后再提醒大家，孕早期准妈妈要格外小心，不要做过度劳累的工作，以免影响胎儿正常生长发育。

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